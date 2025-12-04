Serrano, ex nº 2 de Cerdán, llama "chica de Pamplona" a una senadora cuando le preguntan por cómo pagó un piso

Negó conocer la presunta trama de mordidas investigada en el caso Koldo y aseguró que su relación con Santos Cerdán fue profesional y normal.

Serrano defendió la legalidad de la compra de un piso en Pamplona junto a su pareja, asegurando que la hipoteca fue cancelada con los ingresos de ambos y que todos los pagos tienen trazabilidad.

El presidente de la comisión, Eloy Suárez, corrigió a Serrano, exigiéndole que se dirigiera a la senadora por su título formal.

Juanfran Serrano, diputado del PSOE, se refirió a la senadora del PP Ana Beltrán como "la chica de Pamplona" durante su comparecencia en la comisión del caso Koldo.

El diputado del PSOE y ex número dos de Santos Cerdán, Juanfran Serrano, se ha referido este jueves a una senadora del PP como "la chica de Pamplona" durante su comparecencia en la comisión del caso Koldo en el Senado.

"Ha demostrado el feminismo socialista que ya conocemos de Ábalos, Koldo y Salazar", lamentan fuentes del PP.

La expresión la ha utilizado cuando el PP le interrogaba por la compra de una vivienda junto a su pareja, la también diputada socialista Adriana Maldonado, en el centro de la capital navarra.

En concreto, el senador popular Francisco Bernabé le ha preguntado por la hipoteca de esa casa en la calle Estafeta de Pamplona.

Se trata de un inmueble de unos 84 metros cuadrados situado en "una calle conocida mundialmente por los Sanfermines".

Entonces Serrano ha respondido: "Tiene detrás a una chica de Pamplona...", en referencia a la senadora Ana Beltrán.

El presidente de la comisión, Eloy Suárez, le ha reconvenido de inmediato: "Es una señora senadora, que le quede claro".

Sin retirar su expresión, Serrano ha continuado diciendo que no recordaba el importe exacto de la hipoteca —"unos 200.000 euros, no lo recuerdo"— , y el PP le ha preguntado cómo fue posible que él y su mujer pudieran pedir una financiación tan alta y cancelarla en apenas un año.

Porque en la declaración de bienes del Congreso esa vivienda ya no figura asociada a ninguna hipoteca.

"Si usted y su esposa no tienen otras fuentes de ingresos más allá de los sueldos de diputados, y los sueldos dan para lo que dan, ¿de dónde sacó el dinero?", le ha preguntado Bernabé a Serrano.

"Míreme a los ojos. Del sudor de mi frente, del trabajo mío y de mi mujer. Ni más ni menos", le ha respondido el diputado socialista, visiblemente molesto.

Ha dicho que todos los pagos están "justificados" y tienen "trazabilidad" y que la hipoteca se canceló porque la amortizaron su mujer y él.

Relación "normal" con Cerdán

Durante su comparecencia en la Cámara Alta, Serrano ha insistido en que desconocía la presunta trama de mordidas que investiga el caso Koldo. Ha negado que observara que Santos Cerdán, su jefe directo en el partido, tuviera "un nivel de vida desproporcionado".

Tampoco conocía, ha dicho, a Koldo García, Antxon Alonso o la existencia de la empresa Servinabar.

Su relación con Cerdán fue "normal" en el tiempo en el que coincidieron. "Vi que era un secretario que trabajaba muchas horas para fortalecer el partido", ha dicho.

Serrano también ha manifestado que se sintió "en shock" y "triste" cuando conoció el contenido del informe de la UCO de la Guardia Civil que vinculada a Cerdán con la trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, y que precipitó su caída política e ingreso posterior en prisión.

"El Santos que salía en el informe de la UCO no es con el que yo trabajé desde el 23 de julio hasta el día de ese informe", ha indicado.

Sobre la exmilitante socialista Leire Díez, Serrano ha comentado que mantuvo una reunión con ella en la que estuvo presente tanto Cerdán como el dirigente socialista Antonio Hernando en la que ella se presentó como "periodista de investigación".

En ella hablaron sobre el contenido de un supuesto audio del excomisario Villarejo que afectaría al PSOE.