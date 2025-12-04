"No vamos a ceder un centímetro de tierra saharaui": Yolanda Díaz reta a Sánchez el día de la cumbre con Marruecos

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados. Eduardo Parra Europa Press

El mismo día en el que España y Marruecos celebran su decimotercera Reunión de Alto Nivel, Yolanda Díaz avisa a Pedro Sánchez de que no se va a "ceder ni un centímetro de tierra saharaui".

El encuentro, que tiene lugar en Madrid, servirá para que Sánchez reafirme la posición del Gobierno, que mantiene como referencia el plan autonomista de Rabat para el Sáhara

Cabe recordar que en esta cumbre no participarán ni Yolanda Díaz ni ninguno de los ministros de Sumar. Y por eso la vicepresidenta segunda ha utilizado las redes sociales para dar su opinión y levantar la bandera del Sáhara.

"Hoy se celebra en nuestro país una reunión de alto nivel con Marruecos. Y vamos a decirlo claramente: no vamos a ceder un centímetro de tierra saharaui. Hoy y siempre, viva el Sáhara Libre”, ha espetado la líder de Sumar a través de Instagram, recordando un poema del escritor saharaui Liman Boisha.

El mensaje introduce un nuevo elemento de fricción dentro del Gobierno de coalición, con un socio minoritario que rechaza cualquier concesión territorial y un PSOE que trata de mantener un equilibrio diplomático con Rabat.

Los de Yolanda Díaz se han mostrado siempre muy críticos con la postura que Sánchez tomó en 2022, cuando respaldó la posición de Marruecos y dejó atrás la neutralidad española de años sobre el conflicto del Sáhara.

De hecho, llegó entonces a reprochar a su socio de Gobierno de "alinearse con las tesis de Rabat" y de romper con "el consenso histórico" de la política española en el exterior.

En noviembre, Sumar registró una iniciativa en el Congreso para reafirmar el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui con el objetivo de que los socialistas se retrataran.

Conflicto del Sáhara

La cumbre, marcada por el fuerte peso de las exigencias marroquíes, se produce tras los avances de Rabat en el conflicto del Sáhara al recibir el aval del Consejo de Seguridad de la ONU.

La ausencia de ministros de Sumar en la delegación española y el silencio oficial del Ejecutivo respecto a las cuestiones territoriales añaden más interrogantes a un proceso que se negocia sin figurar en los documentos oficiales.

A ello se suma también la intención de Rabat de avanzar en la ampliación de sus aguas jurisdiccionales en la fachada atlántica, un asunto especialmente sensible para España por sus implicaciones geopolíticas, económicas y pesqueras.

Lo que está en juego es la delimitación de las fronteras marítimas en la fachada atlántica. El problema es que Marruecos reclama aguas de Lanzarote, Fuerteventura y parte de Gran Canaria.

España, sin embargo, afronta la cumbre con un discurso público centrado en 12 acuerdos técnicos y económicos, que abordarán asuntos tan dispares como la transición digital, la gestión de riesgos y prevención de desastres naturales, o la igualdad de género, entre otros.