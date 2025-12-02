Sánchez: "Desde el punto de vista personal Ábalos era un gran desconocido para mí"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez afirma que, aunque confió políticamente en José Luis Ábalos, en el plano personal era un gran desconocido para él. El presidente acusa a Ábalos y a su entorno de difundir bulos y mentiras sobre él, negando cualquier vínculo personal estrecho. Sánchez destaca que la relación con Ábalos fue estrictamente profesional, pese a los viajes y trabajo conjunto en el PSOE. El presidente defiende la expulsión de Ábalos del partido como una decisión para extirpar la corrupción e insiste en la tolerancia cero ante estos casos.

"Es cierto que tuve confianza política en él pero en el marco personal era un gran desconocido para mí". Con esta afirmación, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a José Luis Ábalos, a quien ha acusado de lanzar "bulos" y "mentiras" sobre él no sólo de manera directa, también a través de su hijo Víctor.

Además, Sánchez no ha dudado en entrar al choque con el que fuera su mano derecha y le ha dejado claro que "no vamos a aceptar ni chantajes ni amenazas" pese a que ha remarcado que todas las personas tienen derecho a defenderse y a reclamar su presunción de inocencia, "pero no a esparcir este tipo de mentiras, bulos y desinformación".

"Todo lo que dice Ábalos y lo que dicen a través de él es mentira, pero no vamos a entrar en una espiral de querellas", ha afirmado Sánchez este martes en sendas entrevistas en RAC1 y TVE.

El presidente del Gobierno se refiere así a las últimas declaraciones de Víctor Ábalos, hijo del exministro ahora en prisión, que ha evidenciado la estrecha relación entre su padre y Sánchez hasta el punto de asegurar que el líder socialista se ha quedado varias veces a dormir en su casa familiar "cuando hacían las campañas siendo cuatro locos".

"La cama de su casa todavía está caliente de las veces que se ha quedado Sánchez allí a dormir", contó Víctor Ábalos este lunes en El Mundo.



De esta manera, Sánchez niega cualquier tipo de vinculación personal con Ábalos y que le conociera en su ámbito más íntimo. Incluso enmarca en algo estrictamente profesional sus innumerables y largos viajes a bordo de un Peugeot en 2017 junto al exministro, Santos Cerdán y Koldo García para recorrer España para recuperar la secretaría general del PSOE.

En esos viajes, atendiendo a las palabras de hoy de Sánchez, no profundizó en su relación con Ábalos y desconocía su faceta más personal, pese a que todo ese tiempo juntos se tradujo en un importante cargo para él: el de secretario de Organización del PSOE.

El presidente del Gobierno ha puesto especial énfasis en "todo lo que se está diciendo a través de José Luis Ábalos" y señala al hijo del exministro, aunque sin nombrarle. De hecho, este ha llegado a decir que Begoña Gómez fue "decisiva" para que Sánchez prescidiera de su padre. "Echa a ese putero", fueron las palabras que pronunció, según ha contado el hijo del exdiputado socialista en Vozpópuli.

En ambas entrevistas, Sánchez ha intentado marcar todas las distancias posibles con quien fue su número dos en el PSOE y ha destacado no sólo que "ahora es el tiempo de los tribunales", también que el partido tomó "una decisión difícil, dura y contundente" de expulsar a Ábalos "para extirpar la corrupción".

"La corrupción cero no existe, lo que sí existe es una tolerancia cero con la corrupción", ha sentenciado.

Y también ha dado por hecho que "yo he asumido mi responsabilidad no diciendo 'Luis, sé fuerte', sino expulsando y apartando a estas personas del PSOE, colaborando con la Justicia, no como el PP, que creó una Policía patriótica para obstaculizar el trabajo de la Justicia".

Y ha añadido que el PP "se financió irregularmente", como sentenció la Audiencia Nacional, algo de lo que, ha insistido, nunca podrán acusar al PSOE.

Sánchez, denunciado por revelación de secretos

Sobre si dimitirá si es imputado tras la denuncia interpuesta por Manos Limpias ante el Supremo por un presunto delito de revelación de secretos tras confesar Ábalos, como contó EL ESPAÑOL, que el presidente del Gobierno le informó de la investigación a Koldo García, Sánchez se ha limitado a decir que "absoluta tranquilidad y confianza en la Justicia."

Preguntado si hay quienes quieren acabar con él por la vía judicial y ante los llamamientos de "Sánchez a la cárcel" que se escucharon en la manifestación del PP del domingo, el presidente del Gobierno lo ha dado por hecho. "Parece evidente", ha dicho. Y ha señalado directamente al PP y a su actitud de "fustración, ira e impotencia" constante de "destrucción del adversario".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.