Ayuso llama a "construir unidad" en "estos tiempos de profunda división" en la inauguración del Belén de Sol

Las claves nuevo Generado con IA Isabel Díaz Ayuso inaugura el Belén de Sol pidiendo "construir unidad" y tender puentes en tiempos de división y violencia social. La presidenta de Madrid apela a la responsabilidad individual para avanzar hacia la paz sin esperar a que otros den el primer paso. Ayuso destaca la importancia de la fe, la esperanza y la solidaridad, recordando a las víctimas de guerras y a los cristianos perseguidos. El Belén instalado en la Real Casa de Correos podrá visitarse gratuitamente hasta el 31 de diciembre y cuenta con 500 figuras y 60.000 luces.

"Construir puentes para entendernos y encontrarnos". Con este mensaje ha querido inaugurar este viernes la Navidad la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el tradicional primer pase del Belén gratuito que cada año se instala en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

Minutos antes de que den comienzo los espectáculos de villancicos que estarán activos durante todas las Navidades de manera gratuita en la Puerta del Sol, la presidenta regional ha querido lanzar su particular mensaje navideño.

En un contexto marcado por la violencia, los prejuicios y el individualismo, Isabel Díaz Ayuso ha insistido en la necesidad de "construir unidad" para hacer frente a lo que considera "tiempos de profunda división".

En este sentido, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha subrayado que es momento de "empezar por apartar lo que nos enfrenta y separa en la vida diaria", y ha apelado a la responsabilidad individual para avanzar hacia la paz, sin esperar a que otros den el primer paso.

Ayuso ha hecho referencia al pontificado del Papa León XIV, quien promueve una Iglesia "abierta, misionera, que tienda puentes en lugar de muros" y que trabaja por "construir unidad entre los pueblos y en el mundo".

Ayuso junto al belén que se podrá visitar gratuitamente en la Real Casa de Correos hasta enero. CAM

Citando al Papa, ha recordado que "en el único Cristo, somos uno" —"In illo uno, unum"— un principio que, según ha afirmado, debe guiar tanto la obra de la Iglesia como la sociedad en general.

La presidenta ha enfatizado que esta unidad no implica uniformidad, sino que debe surgir en un tiempo que enfrenta desafíos complejos: violencia, prejuicios y modelos económicos excluyentes que dificultan la convivencia.

Frente a estas realidades, el mensaje es claro: hay que construir puentes para entendernos y encontrarnos, con "una paz desarmada y desarmante, humilde y perseverante", que nace del amor incondicional que, según Ayuso, es el verdadero espíritu de la Navidad.

En esta línea, Ayuso ha hecho un llamamiento a recuperar la fe y la esperanza en la Navidad, recordando que esta celebración conmemora el nacimiento de Jesús, hijo de Dios, "el mejor mensaje de amor, luz y verdad al mundo".

Con varias guerras ocupando la actualidad internacional, Ayuso ha remarcado la importancia de pensar y contar con las víctimas de todas las guerras que se multiplican por el mundo, así como con aquellos perseguidos por su fe.

En este punto, Ayuso se ha acordado de los millones de cristianos perseguidos que, según ha afirmado, "lleva en el corazón" porque esta es su celebración. También ha hecho un llamamiento a la solidaridad con quienes están solos, enfermos o son especialmente vulnerables.

La presidenta ha destacado que, aunque creyentes o no, los españoles están unidos por una herencia universal milenaria basada en el humanismo cristiano, que ha forjado unas raíces que permiten vivir en un Estado de derecho y valorar la vida. Mensaje que ha lanzado en otros discursos navideños.

"Las que te dicen que si quieres la paz has de empezar por trabajar tú por ella, sin esperar a que lo hagan otros", ha señalado.

Por último, Ayuso ha hecho un llamamiento a recuperar la fe y la esperanza en el "milagro de la vida", a pesar de la nostalgia, los miedos y las penas. "Celebramos el amor más puro e incondicional que existe. Que todos seamos uno. Feliz Navidad", ha concluido.

El Belén inaugurado este viernes, que ocupa 132 metros cuadrados y cuenta con 500 figuras, podrá visitarse hasta el 31 de diciembre en la Real Casa de Correos.

Entre sus escenas destacan momentos de la vida cotidiana en Nazaret y Belén, así como el Éxodo a Egipto, representado con gran detalle y 60.000 luces que conforman el cielo del nacimiento.