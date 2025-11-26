Sumar mete más presión a Sánchez y presenta en el Congreso una ley para acabar con la educación concertada

Las claves nuevo Generado con IA Sumar presenta en el Congreso una proposición de ley para no renovar los conciertos con la educación privada que recibe fondos públicos y priorizar la educación pública. La iniciativa propone reducir el número máximo de alumnos por clase a 20 en primaria, secundaria y bachillerato, exigiendo además que el alumnado vulnerable cuente doble a efectos de ratio. El plan de Sumar implicaría la contratación de 34.717 profesores adicionales y la creación de casi 20.000 nuevos grupos escolares. También se plantea revisar y bajar las ratios en infantil, proponiendo un máximo de 5 alumnos por aula de 0 a 1 año y 8 en las de 1 a 2 años.

Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, ha presentado este miércoles en el Congreso una proposición de Ley para no renovar los conciertos con la educación privada que recibe fondos públicos y para bajar aún más los ratios en las aulas a un máximo de 20 alumnos en primaria, secundaria y bachillerato.

Así lo ha anunciado el diputado de Izquierda Unida Toni Valero tras registrar la proposición de ley orgánica de Mejora de ratios y de situación del alumnado de la educación pública ante la "insuficiente" propuesta del Ministerio de Educación, que ha planteado una bajada del número de alumnos de hasta 22 en primaria -frente a los 25 actuales- y de máximo 25 en secundaria -frente a los 30-.

"Son pasos insuficientes, muchas medidas están a expensas de desarrollo reglamentario. Nuestra propuesta es más ambiciosa y viene a hacer posible que la inclusión se garantiza y no atiende sólo a buenos discursos", ha afirmado en rueda de prensa en el Congreso.

La iniciativa, que será debatida en el pleno del Congreso, también pide reformar la Ley del Derecho a la Educación de 1985 para que la educación pública sea prioritaria frente a la concertada, que debería tener "carácter subsidiario".



"No se ampliarán o renovarán conciertos existentes y las necesidades de escolarización se cubrirán con ampliación de plazas públicas", señala la proposición de Ley.

Es decir, Sumar quiere acabar con la educación concertada que se sostiene con dinero público.

34.717 profesores más

Además, la formación que lidera Yolanda Díaz urge bajar las ratios a un máximo de 20 alumnos por clase en toda la enseñanza obligatoria y que el alumnado con condiciones vulnerables socioeducativas, con necesidades especificas de apoyo educativo (NEAE) y con necesidades de compensación de desigualdades también cuente doble a efecto de computar el número de alumnos por clase.



Hasta ahora, el Ministerio de Educación, que dirige la socialista Pilar Alegría, ha planteado que sólo el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) cuente doble.



Sumar estima que en total se desdoblarían 19.922 grupos y se necesitarían 34.717 profesores más.

También pide revisar las ratios del primer ciclo de infantil y asegurar su financiación y propone cinco niños por aula en las clases de infantil de 0 a 1 año, ocho en las de 1 a 2 años y 12 en las clases de 3 años.