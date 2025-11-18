"El papel de Hernando no fue accesorio": Leire emplaza al '2' de Óscar López a que explique su rol en la reunión de Ferraz

Según Leire Díez, el motivo de regresar a Ferraz fue porque la información sobre el BBVA había desaparecido misteriosamente, lo que sugiere la existencia de intereses ocultos en torno a la documentación desaparecida.

Díez vincula a Hernando, ex número dos de Óscar López, con el borrado de un archivo en un pen drive entregado en Ferraz, que contenía información sobre la OPA del BBVA al Sabadell.

Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, asegura que Antonio Hernando tuvo un papel relevante en las reuniones de Ferraz y no fue un actor secundario, como han sugerido algunos ministros.

La fontanera del PSOE, Leire Díez, ha asegurado este martes que el papel de Antonio Hernando en las reuniones que tuvieron en Ferraz "no era accesorio" y ha cargado contra los ministros Diana Morant y Óscar Puente, que aseguraron que era "Antoñita la Fantástica" y un "folletín".

Así lo ha asegurado durante una entrevista en Telecinco en la que ha hecho referencia a la declaración que ayer hizo ante el juez Zamarriego, que la investiga por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Díez ha vinculado al número dos de Óscar López con el borrado de un archivo del pen que entregó en Ferraz durante los días de "reflexión" del presidente Pedro Sánchez. Una carpeta que, según Leire, contenía información sobre la OPA del BBVA al Sabadell.

La fontanera de Ferraz ha explicado que "uno de los motivos de volver a Ferraz" a un segundo encuentro fue "porque 'lo del BBVA' había desaparecido misteriosamente".

Yo no pasaba por allí [por Ferraz]. Eso no es así", ha asegurado confirmando que aquel encuentro no fue por casualidad y que "había muchos intereses" alrededor.

"Había documentación del BBVA y supongo que no interesaba que alguna de esa información se conociera mucho más allá", ha contado.

Antonio Hernando es actualmente el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y hasta septiembre de 2024 fue director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y número dos de Óscar López.

