Sánchez firma en el BOE el cese de Carlos Mazón como 'president' sin agradecerle "los servicios prestados"

Carlos Mazón este lunes tras anunciar su dimisión como presidente de la Generalitat valenciana. Rober Solsona / Europa Press

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes el cese de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana, después de que el lunes anunciara su dimisión, un año después de la dana en la que 229 personas murieron en Valencia.

Sin embargo, no se le agradecen los servicios prestados, algo inusual que sólo ha ocurrido en otras dos ocasiones: los ceses de Carles Puigdemont y Artur Mas como presidentes de la Generalitat de Cataluña.

En un real decreto con fecha en 5 de noviembre y firmado por el rey Felipe VI y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dispone el cese de Mazón como president con lo dispuesto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

"Vengo en declarar el cese, a petición propia, de don Carlos Mazón Guixot como president de la Generalitat Valenciana", se lee en el texto publicado en el diario oficial este viernes.

Eso sí, no aparece el tradicional "agradeciéndole los servicios prestados", antes de la firma del monarca y Sánchez, como sí ha ocurrido en otros casos.

A Puigdemont y Artur Mas tampoco

Entre ellos, Francisco Camps, que dimitió como president de la Generalitat valenciana en 2011 después de que el TSJCV decidiera sentarle en el banquillo por un delito de cohecho impropio por la causa de los trajes vinculada a la trama Gürtel. El BOE publicó su cese, firmado por José Luis Rodríguez Zapatero con fecha del 28 de julio de 2011, "agradeciéndole los servicios prestados".

Lo mismo ha ocurrido, por ejemplo, con Javier Lambán en Aragón, con José Antonio Griñán en Andalucía y con Cristina Cifuentes en Madrid. También con Juan José Ibarretxe como lehendakari en el País Vasco.

Sin embargo, esta no es la primera vez que no se incluyen en el BOE estos agradecimientos. También ocurrió en el decreto de cese de Carles Puigdemont al aplicarse el 155 o con Artur Mas.

Esta coletilla también desapareció del decreto de cese de Gustavo de Arístegui como embajador en la India, publicado en diciembre de 2015, después de que éste renunciase al puesto tras publicarse sus negocios como intermediador de contratos.