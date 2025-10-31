Una diputada del PSOE dice que el covid ha mermado "el nivel intelectual" del senador del PP que interrogó a Sánchez

Alejo Miranda de Larra, el senador elegido por el PP para interrogar a Sánchez. X

Las claves nuevo Generado con IA Paloma Castro Rey, diputada del PSOE, afirmó que el Covid ha afectado la capacidad intelectual del senador del PP, Alejandro Miranda, tras su interrogatorio a Pedro Sánchez. El mensaje de Castro Rey en redes sociales ha sido criticado por dirigentes del PP, quienes exigen su cese por burlarse del sufrimiento de Miranda. El senador Alejandro Miranda recordó que estuvo gravemente afectado por Covid mientras otros gestionaban comisiones por contratos de mascarillas.

Una diputada del PSOE en el Parlamento gallego, Paloma Castro Rey, sostiene que "los efectos secundarios del Covid" han mermado la capacidad "intelectual y mental" del senador del PP Alejandro Miranda.

Esta ha sido la reacción de la diputada autonómica socialista al intenso interrogatorio al que Miranda sometió el jueves al presidente Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado.

Cuando aún no había concluido la sesión, Paloma Castro escribió en su perfil de X: "Descubriendo que los efectos secundarios del Covid afectan también a la educación, al nivel intelectual y al desarrollo mental de Alejo Miranda".

Durante su intervención, el senador popular relató que durante la pandemia estuvo luchando contra el Covid, entubado y conectado a un respirador, mientras José Luis Ábalos y su asesor Koldo García se repartían comisiones por los contratos de mascarillas.

El mensaje publicado en X por la diputada del PSOE en el Parlamento gallego Paloma Castro Rey. X

Sánchez intentó atacar al senador popular recordando que, como miembro del Gobierno de Ayuso, "estuvo al frente de la construcción del hospital Zendal", que atendió a más de 10.000 enfermos de Covid durante la pandemia.

El mensaje publicado en redes por la diputada socialista ha provocado la indignación de numerosos dirigentes del PP.

La miseria moral, la crueldad y la bajeza más absoluta en 20 palabras.



Esta señora se ha definido con este tuit y ha demostrado no ser digna de representar a los gallegos en el Parlamento. Exigimos al PSOE que cese a esta diputada por burlarse del sufrimiento de @AlejoMdeLarra,… https://t.co/G6cnJn1JiE — Miguel Tellado (@Mtelladof) October 31, 2025

"La miseria moral, la crueldad y la bajeza más absoluta en 20 palabras", ha descrito el secretario general del PP, Miguel Tellado, "esta señora ha demostrado no ser digna de representar a los gallegos en el Parlamento. Exigimos al PSOE que cese a esta diputada por burlarse del sufrimiento de Alejo Miranda".

Tellado ha recordado que el senador popular "estuvo entre la vida y la muerte por causa del Covid, como tantos miles de españoles. Basta ya de deshumanizar al adversario y de sembrar el odio y el enfrentamiento".

Insultar a un senador del PP usando el Covid es una vergüenza.



Miles de familias merecen respeto, no burlas del @PSOE. https://t.co/gK70fnwPxf — Alicia García (@AliciaGarcia_Av) October 31, 2025

La presidenta del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha denunciado que "insultar a un senador del PP usando el Covid es una vergüenza. Miles de familias merecen respeto, no burlas del PSOE", ha añadido a quienes perdieron a sus seres queridos a causa de la enfermedad.

Y el PP de Pontevedra ha publicado el siguiente mensaje: "Que una representante del PSOE de Pontevedra en el Parlamento de Galicia utilice el Covid y las enfermedades mentales para atacar a Alejo Miranda es sencillamente vomitivo".

Que una representante del PSOE de Pontevedra en el Parlamento de Galicia utilice el COVID y las enfermedades mentales para atacar a @AlejoMdeLarra es sencillamente vomitivo.



Mantener ese tuit durante horas solo demuestra una bajeza moral y una falta de respeto absoluta https://t.co/tuIG6Z3T9V — Partido Popular de Pontevedra (@PP_Pontevedra) October 31, 2025

"Mantener ese tuit durante horas", añaden los populares, "sólo demuestra una bajeza moral y una falta de respeto absoluta".