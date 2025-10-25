El presidente de Atenea, Iván Espinosa de los Monteros, espera que el líder de Vox, Santiago Abascal, no prescinda de Javier Ortega Smith, el único miembro de la cúpula del partido que asistió a la presentación de su plataforma y una de las voces disonantes con la gestión de la actual dirección.

En una entrevista con EFE, Espinosa de los Monteros ha defendido como "fundamental" la continuidad de Ortega Smith dentro de Vox, a quien no ve como un verso suelto, sino como una pieza sin la cual no se entendería el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo del partido.

Por eso, espera que no le pase factura su presencia en la presentación oficial en Madrid de Atenea, al tiempo que resta importancia a la ausencia de Santiago Abascal y otros miembros de la dirección de Vox. "Todo el mundo tiene que ser libre de ir o no ir a los sitios sin que haya ningún drama", ha señalado.