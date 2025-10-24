Alemania acepta "abrir un diálogo" con España para permitir la oficialidad del catalán en la UE

La iniciativa busca una solución aceptable para todos los estados miembros de la UE respecto a las lenguas oficiales.

La declaración conjunta subraya la importancia de las lenguas cooficiales para la identidad plurilingüe de España.

Alemania y España han acordado iniciar un diálogo bilateral sobre el reconocimiento del catalán como lengua oficial en la Unión Europea.

El ultimátum de Junts a Sánchez surte efecto. Los gobiernos de España y Alemania han acordado "abrir un diálogo" para abordar la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la Unión Europea.

Ambos países iniciarán próximamente conversaciones bilaterales para dar respuesta a una petición española que, en el fondo, es una exigencia de los de Carles Puigdemont para mantener a Sánchez en el Gobierno.

Según una declaración conjunta, España y Alemania ratifican su decisión de negociar que estas tres lenguas sean reconocidas como oficiales en la Unión Europea a través de un sistema que sea "aceptable para todos los estados miembros".

Hasta ahora, Alemania era el principal obstáculo para aprobar una iniciativa clave para que Junts no rompa con la legisltura.

Sin embargo, este acuerdo aleja la enésima amenaza de los independentistas después de que Sánchez haya impulsado este pacto con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Y todo a menos de tres días de que Puigdemont convoque a su Ejecutiva para decidir el futuro del PSOE.

