España Mejor propone votar en referéndum el modelo para elegir el CGPJ tras "el bloqueo de PSOE y PP" y pide ayuda a la UE

La propuesta coincide con el 45º aniversario del CGPJ y busca impulsar la independencia judicial, corrigiendo lo que consideran un déficit democrático acumulado desde hace 40 años.

El referéndum planteado permitiría a los ciudadanos elegir entre un sistema de elección directa de jueces o un modelo mixto con preselección y designación parlamentaria.

La organización cívica ha solicitado el apoyo de la Unión Europea para la realización de esta consulta popular, destacando la responsabilidad de la Comisión en el estancamiento actual.

España Mejor propone un referéndum para decidir el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debido al bloqueo entre PSOE y PP.

La plataforma España Mejor propone "desbloquear" la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial sometiendo a referéndum los dos modelos propuestos por el actual órgano de gobierno de los jueces, "dado el bloqueo del pacto entre el PSOE y el PP".

La organización cívica impulsada por Miriam González ha remitido una carta al comisario de Justicia de la Unión Europea, Michael McGrath, solicitando su "apoyo" a una consulta popular.

La misiva, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, apela a la "responsabilidad directa de la Comisión en la actual situación de estancamiento", puesto que fue Didier Reynders, el antecesor de McGrath, y la entonces vicepresidenta Vera Jourová, quienes aceptaron ser "mediadores" y "garantes" del acuerdo.

"En 2024, sus predecesores optaron por alinearse con los dos partidos políticos españoles que han estado en el origen mismo de la politización del CGPJ durante 40 años. Hoy, le pedimos que se alinee con el pueblo español", expresa el escrito.

De hecho, tras la firma del pacto entre Félix Bolaños y Esteban González Pons, en junio de 2024, una carpeta con una tercera copia se quedó depositada en la Comisión, para "vigilar" el cumplimiento "hasta que se complete la reforma" del modelo de elección "para que cumpla con los estándares europeos".

La propuesta de España Mejor plantea que sean los ciudadanos quienes decidan entre los dos modelos presentados por el propio CGPJ, "incapaz de alcanzar un acuerdo interno".

En febrero pasado, expiró el plazo de seis meses que incluía el acuerdo entre PSOE y PP a los nuevos vocales para proponer una reforma. Pero se presentaron no una, sino dos, opciones al Congreso y al Senado que, desde entonces, no han avanzado en nada.

El bloque conservador apuesta por recuperar el sistema de 1980, con "elección directa" de los vocales jueces por sus propios compañeros. El bloque progresista defiende un modelo mixto con preselección de candidatos y designación parlamentaria, tras audiencias públicas, alineado con la posición del Ministerio de Justicia.

"Si el Parlamento español no logra un acuerdo para aproximar nuestro sistema judicial a los estándares europeos, la facultad de decidir […] debería recaer en el pueblo español", insiste la innovadora propuesta.

La consulta descansaría en el artículo 92 de la Constitución, que permite votaciones populares para abordar "las decisiones políticas de especial trascendencia", más aún cuando el Parlamento no alcanza consenso.

La carta a McGrath incluye copia para la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, buscando presión política europea sobre el Parlamento español.

Antecedentes

La propuesta se presenta justo este jueves, en que se cumple el 45º aniversario del CGPJ, nacido en 1980 bajo una ley del Gobierno de la UCD de Adolfo Suárez. Aquella norma duró menos de cinco años: el primer Gobierno socialista de Felipe González la reemplazó y abrió "la puerta a la politización del CGPJ".

España Mejor denuncia que esa politización persiste y que "el CGPJ no cumple los estándares europeos de independencia judicial". Es decir, que "al menos la mitad de los vocales sean jueces elegidos por y entre los jueces, sin injerencia alguna del poder político, ni del Legislativo ni del Ejecutivo".

La ley vigente de 1985 no cumple estos requisitos y fue admitida con "enormes salvedades" por el Tribunal Constitucional en 1986.

Aquel pacto, entre el ministro Bolaños y el dirigente popular González Pons, permitió renovar el órgano tras cinco años de bloqueo. E incluía una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que estableció salvaguardas de legitimidad y transparencia.

Pero lo más relevante fue una disposición adicional que instaba a reformar el sistema de elección de los 12 vocales jueces, en línea con los estándares del GRECO y la Comisión de Venecia.

El objetivo declarado de los negociadores era que la reforma pudiera "ser evaluada positivamente por el Informe sobre el Estado de derecho" de la Comisión Europea.

Sin embargo, las dos propuestas aprobadas por el nuevo Consejo permanecen "metidas en los cajones del Gobierno y del Congreso", sin que siete meses después alguien haya mostrado interés en retomar el compromiso alcanzado ante la Comisión Europea.

Retrocesos democráticos

En la misiva, Míriam González subraya la responsabilidad de la Comisión Europea en este bloqueo. Recuerda que Reynders y Jourová optaron en 2024 por mediar entre PSOE y PP "sin implicar al Parlamento, la judicatura ni la sociedad civil".

El resultado ha sido un estancamiento interno del propio CGPJ y el incumplimiento de las reformas prometidas. La parálisis se produce en un contexto de insistentes ataques del Poder Ejecutivo a la independencia judicial, denunciados como "retrocesos democráticos" por la oposición.

De hecho, vocales del CGPJ alertaron a la Comisión de Venecia de una "situación sin precedentes": el propio presidente del Gobierno afirma públicamente que hay jueces en España que hacen "política", y varios miembros de su Ejecutivo han denunciado incluso "lawfare".

Estos señalamientos hacen aún más necesaria la reforma del sistema de elección del CGPJ "para que se visualice una mayor independencia", según el vocal Carlos Orga. El propio Bolaños, ministro de Justicia se ha sumado a estas descalificaciones hacia los jueces.

Con la consulta pública, España Mejor busca no sólo un cambio de método, sino "un impulso a la independencia judicial".

El referéndum se centraría exclusivamente en elegir entre los dos modelos ya propuestos a las Cortes para "romper la parálisis": el modelo de elección directa por los jueces o el modelo mixto con preselección y elección parlamentaria tras audiencias.

Solo así, según España Mejor, se corregirá el "déficit democrático" acumulado desde hace 40 años en la institución. Y el 45º aniversario del CGPJ se toma como una oportunidad histórica para profundizar en la separación de poderes.