El lapsus de Yolanda Díaz en el Senado: "Queda Gobierno de corrupción para rato"

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha protagonizado este martes un sonoro lapsus en el Senado durante su intervención en la sesión de control.

"Queda Gobierno de corrupción para rato", ha dicho, cuando en realidad pretendía referirse al Gobierno de coalición.

La frase ha provocado una inmediata reacción en la bancada del PP, cuyos senadores han estallado en carcajadas y aplausos. Algunos incluso se han puesto en pie.

Díaz, visiblemente molesta, ha tratado de corregirse, pero el ambiente ya se había caldeado. La vicepresidenta respondía a una pregunta que le ha formulado Alicia García, portavoz de los populares en la Cámara Alta, sobre los casos de corrupción que rodean al Gobierno.

En ese momento, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha intervenido para pedir orden. “Señorías, por favor, ruego a la bancada del Grupo Popular que guarden las formas”, ha pedido, mientras el hemiciclo seguía entre murmullos y risas.

Tras el lapsus de Díaz, los senadores del PP José Antonio Monago y Luis Javier Santamaría así como el de Vox Ángel Pelayo Gordillo han usado con tono de sorna la expresión "Gobierno de corrupción" en sus respectivas preguntas a otros miembros del Gobierno como Margarita Robles o Fernando Grande-Marlaska.