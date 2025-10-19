Nueve documentos inéditos de pagos sin declarar y anticipos sin motivar prueban que el PSOE manejaba una caja B

La documentación muestra que Mariano Moreno, exgerente del PSOE, utilizaba un modus operandi de pagos no declarados con altos cargos del partido.

El descuadre en la contabilidad del PSOE asciende a al menos 27.879 euros, con pagos no justificados a Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos.

Nueve documentos inéditos revelan pagos en efectivo no declarados por el PSOE en 2017 y 2018, sugiriendo la existencia de una caja B en la sede de Ferraz.

Nueve documentos inéditos de pagos sin declarar y anticipos sin motivar, de los años 2017 y 2018, indican que el PSOE tenía una caja B para los abonos en efectivo que se entregaban en sobres en la sede de Ferraz.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva a las hojas de liquidación de gastos de Koldo García Izaguirre correspondientes a esos ejercicios.

Según estos documentos, existe un descuadre de al menos 7.088,10 euros entre lo declarado por el PSOE al Tribunal de Cuentas y los pagos que se realizaron al exasesor de José Luis Ábalos.

Koldo García justificó con tickets todas sus hojas de gastos, sin embargo, el PSOE no declaró varias liquidaciones y anticipos de forma reiterada al menos entre los años 2017 y 2018.

Por tanto, tanto Koldo García como José Luis Ábalos justificarán que parte de los ingresos en efectivo realizados en sus cuentas "con origen desconocido" proceden de las liquidaciones de gastos y anticipos realizados por el PSOE.

El de Koldo no sería un caso aislado, ya que, según confirman fuentes socialistas a este periódico, el gerente Mariano Moreno utilizaba el mismo modus operandi con altos cargos y trabajadores del PSOE.

Es decir, la responsabilidad de que este dinero no fuera declarado ni al Tribunal de Cuentas ni presentado en el Supremo es únicamente del PSOE y de la gerencia.

Estas hojas de liquidación, que aún no están en poder de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, refuerzan la tesis de los investigadores de que el PSOE hizo "pagos sin respaldo documental".

Estos 7.088,10 euros se sumarían a los 20.791 euros de descuadre que encontró la UCO entre lo declarado por el PSOE y los indicios hallados en el móvil de Koldo García.

Tabla con el descuadre en la contabilidad del PSOE. Pagos declarados por el partido y documentos de EL ESPAÑOL. EL ESPAÑOL

Por tanto, el descuadre del PSOE ascendería ya a al menos 27.879 euros, sólo en los pagos en sobre realizados al exasesor de Ábalos.

Los documentos

En el documento 1, el PSOE pagó 2.453,40 euros a Koldo. En esta cantidad se incluían 1.000 euros de anticipo en efectivo que se había dado al navarro.

Documento 1. Hoja de liquidación de gastos de Koldo García por 2.453,40 euros, con 1.000 euros de anticipo, no declarada por el PSOE. EL ESPAÑOL

La hoja, que está firmada por el responsable del departamento de Organización, tiene el campo de la fecha sin rellenar.

Sin embargo, EL ESPAÑOL puede asegurar que este documento corresponde al mes de mayo de 2018.

Entonces el PSOE declaró al Tribunal de Cuentas un pago de 1.463,40 euros a Koldo realizado por transferencia bancaria.

Sin embargo, Ferraz no declaró los 1.000 euros en efectivo que dio a la mano derecha de Ábalos.

"500+500" pone la hoja rellenada por Koldo. La UCO detalló en su último informe cómo el socialista navarro se jactaba de que Ferraz le daba "una o dos chistorras" al mes por el cargo que ocupaba.

Con esta afirmación y los documentos en poder de EL ESPAÑOL, se pone de manifiesto que Koldo García se refería a los billetes de 500€ (chistorras) que le pagaba el PSOE en sobres para gastos.

En el documento 2, del 23 de noviembre de 2017, Koldo García pidió un anticipo de 450 euros al PSOE. Según la documentación en posesión de este periódico, contó con el visto bueno del departamento de administración.

Documento 2. Solicitud de anticipo de Koldo García con fecha del 23 de noviembre de 2017. EL ESPAÑOL

Sin embargo, en diciembre de 2017, en las cuentas del PSOE presentadas por Koldo aparece un anticipo de 900 euros, diferente al de 450 euros solicitado y justificado posteriormente por él.

El 10 de enero de 2018, documento 3, Koldo pidió un anticipo en efectivo de 400 euros. Esta petición sí viene incorporada en la hoja de liquidación de gastos del 24 de enero de 2018, documento 4.

Documento 3. Anticipo del PSOE de 400 euros a Koldo García el 10 de enero de 2018. EL ESPAÑOL

Sin embargo, estos gastos, que ascendían a un total de 1.893,15 euros, no aparecen declarados por el PSOE.

Según las cuentas públicas de Ferraz, el PSOE no pagó ningún gasto a Koldo García en enero de 2018.

Documento 4. Hoja de liquidación de gastos de Koldo García por 1.893,15 euros no declarada por el PSOE. 24 de enero de 2018. EL ESPAÑOL

La documentación en poder de este periódico demuestra que no fue así y que existen pagos en efectivo realizados en ese mes de 2018 que nunca fueron declarados.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL el pasado viernes, el PSOE daba "anticipos" en efectivo a sus cargos sin que justificasen el motivo. Estos adelantos muchas veces no se presentaron al Tribunal de Cuentas.

El 7 de febrero de 2018, documento 5, Koldo García, solicitó un anticipo de 500 euros a Ferraz. El papel, que tiene la firma del departamento de contabilidad, no justifica el motivo ni si responde a un viaje.

Documento 5. Anticipo de 500 euros a Koldo García el 7 de febrero de 2018. No declarado por el PSOE en ninguna hoja de liquidación de gastos. EL ESPAÑOL

Ese anticipo de 500 euros en efectivo nunca apareció en las hojas de liquidación de gastos entregadas por el PSOE.

El 15 de febrero de 2018, documento 6, el PSOE pagó a Koldo 881,35 euros. Este abono en efectivo tampoco aparece en la contabilidad de Ferraz.

Documento 6. Hoja de liquidación de gastos de Koldo García por 811,35 euros no declarada por el PSOE. 15 de febrero de 2018.

El PSOE sí presentó en el Tribunal de Cuentas un pago a Koldo García de 2.226 euros, con un anticipo de 400 euros, realizado el 7 de febrero de 2018.

Este periódico ha tenido acceso a esa hoja también y efectivamente existe, aunque hay un descuadre de 881,35 euros ese mes por este documento 6 que nunca fue presentado.

Lo mismo sucede con una hoja de liquidación del 18 de marzo de 2018, documento 7, y que asciende a un abono de 1.141,90 euros realizado desde la caja del PSOE a la mano derecha de Ábalos.

Documento 7. Hoja de liquidación de gastos de Koldo García por 1.141,90 euros no declarada por el PSOE. 18 de marzo de 2018.

En marzo de 2018, según Ferraz, no realizó ningún pago a Koldo García. Este apunte contable queda desmentido otra vez por la documentación en poder de EL ESPAÑOL.

Por último, el PSOE certificó un pago de 928,45 euros a Koldo García en abril de 2018.

Ese abono en efectivo se corresponde con una hoja de liquidación que Koldo firmó el 27 de marzo de 2018.

Sin embargo, Ferraz no declaró las dos hojas de liquidación del 15 de abril que presentó el que por entonces era "conductor de la Secretaría de Organización".

La primera de ellas, documento 8, asciende a un total de 300,50 euros. Koldo justificó estas dietas por un viaje "Valencia - Villaverde - Valencia".

Documento 8. Hoja de liquidación de gastos de Koldo García por 300,90 euros no declarada por el PSOE. 15 de abril de 2018. EL ESPAÑOL

También apuntó, en ese mismo folio, que realizó un viaje entre Pamplona y Madrid los días 23 de marzo y 26 de marzo de 2018.

Por último, el documento 9, muestra un pago del PSOE a Koldo el 15 de abril de 2018 de 1021,70 euros por "dietas".

El escrito tiene el "visto bueno del secretario o responsable del departamento".

Documento 9. Hoja de liquidación de gastos de Koldo García por 1.021,70 euros no declarada por el PSOE. 15 de abril de 2018. EL ESPAÑOL

Estos dos pagos del 15 de abril no existen en la contabilidad entregada por el PSOE a las autoridades competentes de auditar sus cuentas.

EL ESPAÑOL también ha tenido acceso a cinco documentos que sí cuadran con los pagos del PSOE declarados a Cuentas y presentados en el Supremo.

Se tratan de las liquidaciones de diciembre de 2017, de 2.080,84 euros y en la que existe un mínimo descuadre de 20 euros, la de febrero de 2018, por 2.226 euros, y las de abril de 2018, por 928,45 euros y 270 euros.

EL ESPAÑOL tiene constancia de que tanto Ábalos como Santos Cerdán y otros cargos también solicitaron "anticipos" en efectivo a la caja de Ferraz.

De igual forma, existen hojas de liquidaciones de los dos últimos secretarios de Organización de Pedro Sánchez, que no coinciden con lo declarado por Ferraz en el Tribunal de Cuentas.

El gerente, señalado

Por tanto, la responsabilidad de que estos gastos no fueran declarados ni al Tribunal de Cuentas ni al Supremo recae en el partido y, concretamente, en su gerente.

Mariano Moreno Pavón era el gerente del PSOE entre junio de 2017 y octubre de 2021, durante la etapa de Ábalos como secretario de Organización del partido.

La contabilidad del PSOE durante la etapa de Moreno en la gerencia contiene hojas de liquidación de gastos con tachones, borrones y datos sin justificar.

Incluso en algunos documentos, de los pagos en sobres que se hacían en Ferraz, faltan alguna de las tres firmas necesarias.

Después de que Pedro Sánchez destituyera a Ábalos como ministro y número tres del PSOE, Moreno fue colocado como presidente de Enusa, la empresa pública de energía nuclear.

Moreno está blindado por Sánchez con un sueldo de 245.000 euros anuales en Enusa, a pesar de no tener casi experiencia en el sector privado y de no tener estudios relacionados con el área de la energía.