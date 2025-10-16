Montse Mínguez asegura que sólo fingió grabar a la bancada del PP: "Saco el móvil para intimidarlos, para ver si callan"

Fue una de las imágenes más comentadas de la sesión de control de este miércoles. La diputada del PSC y secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Montse Mínguez, saca su iPhone mientras interviene Pedro Sánchez y enfoca a la bancada popular.

Tras las quejas de la oposición, lo guarda y comienza a hacer gestos llevándose las manos a la boca.

El artículo 98.4 del Reglamento de la Cámara Baja asegura que "no se podrán realizar grabaciones de las sesiones de los órganos parlamentarios sin la autorización de la Presidencia del órgano", pero nadie llama la atención a Mínguez.

Montse Mínguez graba con el móvil a diputados del PP en el Congreso

Desde la Presidencia de la Cámara restan importancia al incidente asegurando que la diputada por Lérida no graba, sino que sólo busca provocar.

Fuentes próximas a Montse Mínguez coinciden en esta versión y que "saca el móvil para intimidarlos, para ver si callan".

Justifican y prometen que nunca le ha dado al botón de grabación, pero que busca denunciar los gestos y gritos de la bancada popular cuando interviene Pedro Sánchez.

Entre los ejemplos que mencionan están los gritos de "Ábalos, Ábalos" que el secretario general del PP, Miguel Tellado, le dedicaba a Sánchez este miércoles cuando intervenía.

Casi a la misma hora, el exsecretario de Organización del PSOE llegaba al Tribunal Supremo para declarar ante el juez Leopoldo Puente.

La semana pasada, el 8 de octubre, Mínguez llegó a registrar ante la mesa del Congreso un escrito en el que mostraba su "queja" por "las mentiras, acusaciones falsas, interrupciones y los insultos por parte del Grupo Parlamentario del PP en sus intervenciones en el pleno".

Clima bronco

También lamentaba que los populares digan que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, está "bajo sospecha", por el informe que la UCO debe entregar en los próximos días al juez.

El texto asegura igualmente que la bancada del PP "mintió" al decir que "el fiscal general del Estado está procesado por cometer delitos contra un rival político", pese a que está procesado por "revelación de secretos" al poder haber filtrado información confidencial sobre la pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Mínguez apoya su denuncia con actas del Congreso.

Durante la intervención de Alberto Núñez Feijóo el pasado día 8, el diputado popular Jaime de Olano gritó a la bancada socialista "una de chistorra". Lo que molestó a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que se dirigió a él y le espetó: "¡Basta ya!"

El clima bronco se evidencia incluso en los gestos. A los de Mínguez de este miércoles, podrían añadirse los de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, de continua burla hacia los populares.

Desde el PP ironizan: "Es evidente que a María Jesús Montero y a Montse Mínguez las eligió Pedro Sánchez por su elegancia parlamentaria y por su ejemplaridad en las formas".

De momento, fuentes populares declinan presentar una queja ante la mesa del Congreso por el comportamiento de la socialista que fingió grabarles. No habrá así guerra de escritos.