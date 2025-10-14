Sánchez se niega a felicitar a María Corina alegando que 'no se pronuncia' sobre los Nobel pero lo ha hecho con varios

Pedro Sánchez ha evitado este martes felicitar a María Corina Machado, líder opositora venezolana y reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, al asegurar que "no se pronuncia" sobre los galardonados.

"Vaya por delante mi respeto al trabajo de María Corina Machado y espero que la situación en Venezuela se normalice. No me pronuncio sobre los premios Nobel, no entro a valorarlo”, ha afirmado en una entrevista en la Cadena SER.

Las palabras del presidente contrastan con su postura en años anteriores.

Pedro Sánchez: "Yo no me pronuncio sobre los Nobel"



Àngels Barceló: "¿Le parece justo el Nobel de la Paz a María Corina Machado?"



Pedro Sánchez: "No entro a valorarlo. Si me pregunta por María Corina, respeto y mucho el trabajo que hace"



📻 Vídeo: https://t.co/lwixGuSOOQ pic.twitter.com/EVBwoEEsed — Hoy por Hoy (@HoyPorHoy) October 14, 2025

En 2018, Sánchez felicitó públicamente a Denis Mukwege y Nadia Murad, premiados por su lucha contra el uso de la violencia sexual como arma de guerra.

Sánchez destacó en un mensaje en redes que "su testimonio, acción y compromiso nos inspiran a todos a decir basta ya contra la violencia sexual en conflictos armados".

Con su testimonio, acción y compromiso, Denis Mukwege y Nadia Murad nos inspiran a todos a seguir luchando, a decir basta ya, por todas las mujeres y niñas sometidas a violencia sexual en conflictos armados. #NobelPeacePrize #NobeldelaPaz

¡Enhorabuena! https://t.co/3L7o2bMRwM — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 5, 2018

En 2019, también celebró el Nobel concedido al primer ministro etíope Abiy Ahmed Ali, diciendo que "su impulso a la democracia etíope y su apuesta por la igualdad de género son savia nueva para la política africana".

El #NobelPeacePrize reconoce la labor del primer ministro de Etiopía, @AbiyAhmedAli, para alcanzar la paz y poner fin al conflicto fronterizo con Eritrea. Su impulso a la democracia etíope y su apuesta por la igualdad de género son savia nueva para la política africana.

Congrats! https://t.co/kCS43Dc3mk — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 11, 2019

En 2020, el presidente también celebró el Nobel concedido al Programa Mundial de Alimentos (PMA), al que felicitó por su "trabajo incansable para erradicar el hambre en el mundo" y su ejemplo de "solidaridad y compromiso en los momentos más difíciles". El Nobel de La Paz recae este año en el Programa Mundial de Alimentos de @UN. Ante desafíos como el hambre solo podemos actuar desde una alianza global. Cooperación, solidaridad. Enhorabuena, @WFP y gracias absolutas por vuestra labor, especialmente relevante durante la pandemia. https://t.co/w3n3FpS0gH — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 9, 2020

Y en 2016, cuando aún no era presidente, Sánchez también felicitó al mandatario colombiano Juan Manuel Santos, ganador del Nobel de la Paz por su papel en el proceso de paz con las FARC.

Escribió en X: "Todo mi cariño y reconocimiento al presidente Juan Manuel Santos, galardonado hoy con el Nobel de la Paz. Felicidades".

Todo mi cariño y reconocimiento al presidente @JuanManSantos, galardonado hoy con el Nobel de la Paz. Felicidades. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 7, 2016

"Decisiones no comprendidas"

Durante la misma entrevista, Sánchez se ha referido también al exministro José Luis Ábalos y a los mensajes machistas revelados en el caso Koldo, asegurando que "en absoluto" presenció ese tipo de conversaciones. "Se lo puedo garantizar", ha añadido.

El presidente ha dicho que tomó "decisiones muy duras, incluso no comprendidas dentro de mi organización".

Sus palabras dejan entrever una contradicción: Sánchez destituyó a Ábalos en julio de 2021 como ministro y secretario de Organización del PSOE, pero lo mantuvo como diputado y lo incluyó en las listas para las elecciones generales de 2023.