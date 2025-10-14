Podemos acusa a Sánchez de buscar “titulares vacíos” con una reforma del aborto para la que “no tiene números”

El portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez, ha criticado al Gobierno por su propuesta de reformar la Constitución para blindar el derecho al aborto.



“Ahora mismo no hay números”, ha asumido el dirigente morado, ya que se necesita un amplio consenso que no existe en la actualidad por la oposición de PP y Vox.



“Estamos, otra vez, ante un intento de marcar agenda con titulares vacíos”, ha añadido, al tiempo que ha acusado al Gobierno de obviar que “ya hay leyes, ya hay mecanismos legales” para hacer efectiva la normativa vigente. “Y no se hace”, ha terciado, acusando de incumplirla “también en las comunidades del PSOE”.



“En los términos de la ley que el Ministerio de Igualdad aprobó en 2023, se garantiza el aborto en un centro público y cercano al domicilio”, ha incidido elogiando la reforma de Irene Montero.

Durante su entrevista en la SER, Sánchez se ha mostrado partidario de celebrar un referéndum, algo que va en línea con el procedimiento de reforma constitucional más exigente, el del artículo 168 de la Carta Magna, que implica la aprobación por dos tercios de las Cámaras, la disolución inmediata de las Cortes Generales, la convocatoria de elecciones, una nueva aprobación de la reforma y, finalmente, un referéndum obligatorio.