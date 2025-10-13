El no va más del CIS de Tezanos: le da 15 puntos de ventaja a Sánchez sobre Feijóo y coloca a Vox a dos puntos del PP

El CIS de José Luis Tezanos mantiene al PSOE como primera fuerza y dispara a Pedro Sánchez al 34,8% de estimación de voto, aumentando 15 puntos su ventaja sobre el PP, para el que pronostica su peor porcentaje de voto de toda la legislatura, un 19,8%.

Vox sigue creciendo (+0,4%) y se mantiene en tercera posición a sólo dos puntos de los de Alberto Núñez Feijóo, con el 17,7%.

De esta forma, el CIS alienta el sorpasso de la formación de Santiago Abascal al PP, que no llegaría ni al 20% de los votos en unas hipotéticas elecciones generales.

Y todo ello en una encuesta que se realizó en las mismas fechas en las que se daba a conocer el informe de la UCO sobre presuntos pagos en metálico al exministro José Luis Ábalos.

Por otro lado, Sumar rompe su tendencia alcista y pierde dos décimas, quedándose en el 7,7% de los votos. Podemos, en cambio, recupera terreno con seis décimas más y alcanza el 4,9%.

Se Acabó la Fiesta (SALF), del eurodiputado Luis 'Alvise', pierde fuelle y pasa del 1,6% del anterior CIS al 1,3%.

Feijóo, por debajo del 20%

El porcentaje que el CIS atribuye al PP, -19,8%, 3,5 puntos menos que en el barómetro de septiembre- le deja por vez primera en esta legislatura por debajo de los 20 puntos de respaldo electoral y es la cifra más baja que obtendría la formación liderada por Feijóo desde los últimos comicios.

De hecho, el PP se ha desplomado dejándose seis puntos entre septiembre y octubre, con lo que la ventaja de los de Sánchez ha pasado de nueve a 15 puntos.

Estos datos contrastan con prácticamente todas las encuestas, que dan ganador a Feijóo. Entre ellas la de SOCIOMÉTRICA - EL ESPAÑOL, que da 147 escaños al PP -34% del voto- frente a los 105 de Sánchez.

Pese al informe de la UCO

El muestreo del CIS, a partir de 4.029 entrevistas realizadas entre el 1 y el 7 de octubre, coincidió con la publicación del informe de la UCO de la Guardia Civil, que apunta a ingresos "irregulares y opacos" de José Luis Ábalos, quien habría recibido sobres con dinero en efectivo en la sede socialista de Ferraz.

También en esos días se hablaba de otros casos judicializados como la investigación a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, a la que el juez Juan Carlos Peinado avisó de que, de ser juzgada, lo será por un jurado popular.

Asimismo, se puso fecha al juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso que, a su vez, será juzgado por fraude fiscal, según decretó la jueza a finales de septiembre.

La encuesta de EL ESPAÑOL

Según publicó EL ESPAÑOL este domingo, Feijóo, obtendría 147 diputados (y el 34% del voto), si se celebraran hoy las elecciones generales: superaría a los socialistas en 42 escaños.

Según esta última encuesta, el PP obtendría más diputados que la suma de todos los partidos del bloque de investidura, que se quedarían con 146.

El sondeo constata el desplome imparable de Sumar, que hoy obtendría sólo 8 escaños (6,2%), frente a los 31 que sacó en los comicios del 23-J.

De este modo, a Feijóo le bastaría la abstención de Vox (que mejora su resultado hasta los 55 diputados) para ser investido presidente y gobernar alcanzando acuerdos puntuales con distintos partidos.

El sondeo de EL ESPAÑOL indica que el PSOE de Pedro Sánchez pierde 16 diputados respecto al resultado de las elecciones del 23-J de 2023 y se quedaría con sólo 105 (el 26,9% del voto).

La suma del bloque de centroderecha alcanzaría una holgada mayoría absoluta de 204 escaños: PP (147), Vox (55), UPN (1) y CC (1).