El gerente del PSOE que pagó en sobres a Ábalos infló su CV con 7 cursos del socio de Barrabés tras ser colocado en Enusa

Mariano Moreno Pavón, gerente del PSOE entre 2017 y 2021, infló su currículum con seis cursos y un programa de la empresa del socio de Carlos Barrabés tras ser colocado como presidente de Enusa.

Moreno fue el encargado de contratar a Koldo García en Ferraz como chófer de José Luis Ábalos durante su etapa como secretario de Organización. Era también quien autorizaba los pagos en sobres con dinero en efectivo a ambos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala en su último informe que parte de estos abonos se realizaron "sin respaldo documental". El desajuste asciende a, al menos, 20.791 euros entre las cantidades que cobraron Ábalos y Koldo y lo que declaró el PSOE al Tribunal de Cuentas y al Supremo.

El ahora presidente de Enusa, con un sueldo en la empresa pública de 245.000 euros, incorporó a su currículum un programa de Alta Dirección y seis cursos de The Valley en el año 2023.

The Valley Digital Business School formó una UTE con Innova Next, la empresa de Juan Carlos Barrabés, que recibió tres contratos por valor de más de 10,9 millones de euros tras las cartas de recomendación de Begoña Gómez.

Según el informe elaborado para la Fiscalía Europea por el perito de la Intervención General del Estado (IGAE), estos contratos adjudicados por Red.es a Barrabés y The Valley en 2021 pudieron incurrir en "fraude de ley".

La carta de Begoña Gómez señalaba que "la dirección del Máster es conocedora de la iniciativa de Barrabés y The Valley, promovida por Red.es y FSE [Fondo Social Europeo]. Por medio de la presente, manifestamos nuestro apoyo a dicho programa, que persigue detectar, formar e incorporar al mercado digital a jóvenes desempleados".

Esta recomendación de Begoña Gómez fue para un contrato de 3,6 millones que fue adjudicado posteriormente a la UTE de Innova Nexy y The Valley. Según el perito de la IGAE, debió haberse declarado nulo.

El funcionario que ha realizado el informe pericial para la Fiscalía Europa considera que se incrementó "injusta e ilegalmente" la puntuación dada a la oferta de Barrabés y su socio.

Los cursos

Mariano Moreno fue blindado por Pedro Sánchez en Enusa con un sueldo de 245.000 euros tras ser apartado de la gerencia del PSOE, después de la destitución de Ábalos como secretario de Organización.

El ahora presidente de Enusa incorporó a su currículum seis cursos y un programa de Alta Dirección de la escuela vinculada a Barrabés.

Moreno no tiene casi experiencia en el sector privado. Su nombramiento fue muy polémico, ya que no había cursado estudio alguno relacionado con el área de la energía.

Los diplomas de The Valley, empresa socia de Carlos Barrabés, expedidos al exgerente del PSOE Mariano Moreno. EL ESPAÑOL

En 2023, el exgerente del PSOE empezó a incorporar cursos de la escuela del socio de Barrabés y engordó su currículum también con un programa de Alta de Dirección.

EL ESPAÑOL ha comprobado que dicho programa de The Valley es en realidad un curso de sólo 90 horas presenciales.

Uno de los seis cursos que aparecen en el currículum de Moreno tuvo sólo una duración de seis horas.

Otro, titulado "The Upgrade: La revolución ChatGTP y la IA generativa", tuvo duración de seis horas y fue cursado entre el 2 de marzo y el 9 de marzo de 2023.

Ninguno de los cursos supera las tres semanas de formación, aunque las clases sólo se impartían los viernes por la tarde según el programa de The Valley.

Moreno Pavón cursó varios de estos cursos de forma simultánea, según los certificados, en la primavera de 2023.

El mismo mes de marzo de 2023, el presidente de Enusa realizó el curso "Digital Fundamentals Certificate: Artificial Intelligence for Business" con una duración de tres semanas.

Después consiguió el "Diploma de Especialización: Metaverso", con una duración de 30 horas y cursado del 12 de abril de 2023 al 4 de mayo de 2023.

Sólo un día después comenzó el curso sobre "PTDD+8: Programa de Tecnologías Disruptivas para Directivos y que tuvo una duración de 60 horas". La formación fue desde el 5 de mayo al 14 de julio de 2023.

También en mayo de 2023, el exgerente del PSOE superó, según su currículum, el "Digital Fundamentals Certificate: Agile Business", con una duración de tres semanas.

Por último, en 2024, realizó en The Valley el "Programa Híbrido en Inteligencia Artificial para la Productividad en colaboración con Microsoft", con una duración de cuatro semanas y cursado del 7 de mayo al 4 de junio.

Mención especial merece su diploma en "Alta Dirección" por The Valley. A pesar de aparece en su currículum como un "programa", la formación sólo duró 90 horas repartidas durante seis meses.

Sin embargo, el exgerente del PSOE sitúa este programa a la altura de sus "estudios en Business Intelligence & Big Data" en la Universitat Oberta de Catalunya entre 2016 y 2018.

Moreno Pavón no especifica tampoco si terminó esos estudios ni se era un máster o un curso.

El núcelo duro de Sánchez

El exgerente del PSOE siempre ha sido muy cercano al matrimonio Sánchez-Gómez. Fue uno de los organizadores del crowdfunding con el que se financió la campaña a las Primarias de 2017 del ahora secretario general del partido y presidente del Gobierno.

Entró como gerente en Ferraz en el año 2017, jerárquicamente superior a Francisco Martín Aguirre, hoy delegado del Gobierno en Madrid e investigado en el caso de Begoña Gómez.

Francisco Martín ocupó el puesto de director de Administración y Finanzas después de haber creado la plataforma Bancal de Rosas, la asociación que financió la campaña de Sánchez a las primarias a través de un crowdfunding.

Tanto Moreno como Martín eran dos piezas claves en el núcleo duro de Sánchez en Ferraz.

Esta guardia de corps estaba liderada por José Luis Ábalos, quien tenía como mano derecha a Santos Cerdán, que se encuentra en prisión desde el 30 de junio.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL en exclusiva este sábado, Ábalos y Koldo señalan como responsable de los sobres de Ferraz a Mariano Moreno.

Los dos investigados aseguran que los sobres fueron autorizados por la gerencia del PSOE, aunque algunos no aparecen declarados.

Tanto Ábalos como Koldo señalan a Moreno como el responsable de que exista un descuadre de al menos 20.791 euros entre lo declarado por el PSOE en el Tribunal Supremo y los pagos en efectivo encontrados por la UCO a los dos investigados.

Fuentes cercanas a Ábalos y Koldo aseguran que ambos entregaron todas las facturas que justifican los pagos en efectivo que recibieron en sobres de Ferraz.

La llegada de Moreno a Enusa se interpretó como un pago de Sánchez al exgerente del PSOE por su silencio.

El guardián de los secretos sabe que los 245.000 euros anuales que cobra bien valen su lealtad a Sánchez, aunque Ábalos y Koldo podrían apuntarle a él directamente la próxima semana en el Tribunal Supremo.