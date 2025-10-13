Los chimpancés y orangutanes tendrán en España "derecho a la vida y a la libertad": el Gobierno impulsa la 'Ley Jane Goodall'

Orangutanes, chimpancés y gorilas ganan derechos en España. El Gobierno trabaja en una ley pionera que les reconocerá por primera vez "el derecho a la vida, a la libertad y a no ser torturados", en una norma que llevará el nombre de la primatóloga Jane Goodall.

Así lo confirma este lunes en una nota de prensa el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy.

La norma busca proteger la dignidad de los grandes simios y blindar su bienestar en todo el territorio español.

El texto incluirá medidas para erradicar el tráfico ilegal de especies, prohibir su tenencia, la experimentación con ellos y su uso en espectáculos o actividades comerciales que puedan causarles sufrimiento o menoscabar su dignidad.

La ley también establecerá condiciones estrictas para su custodia en centros de conservación y limitará su cría en cautividad en parques zoológicos. España aspira así a situarse entre los países más avanzados en la defensa de los animales con mayor cercanía genética al ser humano.

Derechos Sociales ha indicado que entre los objetivos que recoge el borrador se encuentra "erradicar el tráfico ilegal de estas especies, establecer la prohibición expresa de tenencia, experimentación o investigación cuando ello pueda producirles daño o sufrimiento".



También incluye la "prohibición de su utilización con fines comerciales y espectáculos que menoscaben su dignidad, así como establecer unas condiciones rigurosas para su custodia, en todo caso con propósito de conservación. Igualmente, la intención es restringir su tenencia y cría en cautividad en parques zoológicos".

Bustinduy se ha reunido con organizaciones como la Fundación Jane Goodall, Proyecto Gran Simio, Primadomus y la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, entre otras, para definir el marco jurídico de la norma y coordinar su aplicación.

La norma lleva el nombre de la reconocida científica británica, fallecida hace solo unos días a los 91 años, como "homenaje a su incansable labor divulgadora y ética en defensa de estas especies".

La futura ley será, según el Ministerio, un “homenaje a la labor divulgadora y ética” de la científica fallecida recientemente, y responde además a la obligación marcada por la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar animal.

El Gobierno prevé tener listo el texto antes de final de año, tras recoger más de 300 aportaciones de la ciudadanía, expertos y entidades internacionales durante la fase de consulta pública.