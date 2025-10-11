El gerente que sabe demasiado: Ábalos y Koldo señalan como responsable de los sobres a Mariano Moreno, blindado con un sueldo de 245.000 euros

José Luis Ábalos y Koldo García descargan la responsabilidad de los "pagos sin respaldo documental" del PSOE, encontrados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), en el gerente de Ferraz.

Mariano Moreno Pavón fue el gerente del PSOE entre junio de 2017 y octubre de 2021, durante la etapa de Ábalos como secretario de Organización del partido.

Después de que Pedro Sánchez destituyera a Ábalos como ministro y número 3 del PSOE, Moreno fue colocado como presidente de Enusa -la empresa pública de energía nuclear-.

El que fuera gerente del PSOE es el guardián de los secretos de Ferraz durante la etapa que la UCO está investigando. Él fue quien autorizó todos los pagos en sobres a Ábalos y Koldo hasta el ascenso de Santos Cerdán y quien cuadró las cuentas.

Moreno fue blindado por Sánchez con un sueldo de 245.000 euros anuales en Enusa, a pesar de no tener casi experiencia en el sector privado y de no tener estudios relacionados con el área de la energía.

De hecho, el propio Moreno señala en su currículum hace unos años que su "experiencia profesional se ha desarrollado en un 50% dentro del Comité Ejecutivo Federal del PSOE".

Tanto Ábalos como Koldo señalan a Moreno como el responsable de que exista un descuadre de al menos 20.791 euros entre lo declarado por el PSOE en el Tribunal Supremo y los pagos en efectivo encontrados por la UCO a los dos investigados.

Fuentes cercanas a Ábalos y Koldo aseguran que ambos entregaron todas las facturas que justifican los pagos en efectivo que recibieron en sobres de Ferraz.

Mariano Moreno, exgerente del PSOE, y Santos Cerdán en el Congreso Federal del PSOE en Valencia en 2021.

La UCO sospecha de la existencia de una 'caja B' en el PSOE que servía para pagar en sobres con billetes gastos que después no eran declarados ni a Hacienda ni al Tribunal de Cuentas ni a los auditores.

Hasta la fecha, Ábalos y Koldo defienden que no existía dicha 'caja B' en Ferraz, aunque sí que existen pagos no declarados la responsabilidad es de la gerencia del PSOE y no de ellos.

Ábalos declarará el próximo miércoles día 15 de octubre en el Supremo para responder a las preguntas sobre el informe sobre su patrimonio presentado por la Guardia Civil la pasada semana.

Koldo lo hará un día después y sobre ambos pesa la presión de poder ingresar en la cárcel tras sus respectivas declaraciones.

La postura que tome la Fiscalía Anticorrupción será determinante. En estos momentos, Ábalos y Koldo tienen intención de declarar, aunque sólo a preguntas de sus respectivas defensas.

Por su parte, Moreno se ha convertido en la persona clave en los indicios que tiene la UCO sobre la existencia de una 'caja B' del PSOE.

El exgerente de Ferraz conoce todos los detalles de los famosos pagos en sobres y se sospecha que también actuó como cooperador necesario y encubridor del posible blanqueo que realizaron Ábalos y Koldo a través de las hojas de gastos pagadas por el PSOE.

De hecho, la UCO ya nombra a Mariano Moreno en dos ocasiones en las páginas donde se detallan los pagos del PSOE a Ábalos y Koldo.

En la primera de ellas, se pone de manifiesto que fue él, como gerente del PSOE, el que tenía que dar el visto bueno a un pago de 2.000 euros al chófer de Ábalos. Ese abono quedó supeditado a una conversación del entonces ministro o Santos Cerdán con Mariano Moreno.

La segunda es al detallar una declaración del propio Cerdán en otro procedimiento judicial y que fue encontrada en el móvil de Koldo.

Cerdán afirmó en aquella ocasión ante el juez que él no fue preguntado nunca por Moreno sobre los pagos realizados a Ábalos durante la etapa de éste como secretario de Organización.

El leal colaborador de Sánchez

Mariano Moreno llegó al PSOE procedente de la agrupación de Madrid y después de haber colaborado en la campaña de Pedro Sánchez en las primarias de 2017.

Entró como gerente, jerárquicamente superior a Francisco Martín Aguirre, hoy delegado del Gobierno en Madrid e investigado en el caso de Begoña Gómez.

Francisco Martín ocupó el puesto de director de Administración y Finanzas después de haber creado la plataforma Bancal de Rosas, la asociación que financió la campaña de Sánchez a las primarias a través de un crowdfunding.

Mariano Moreno Pavón.

Moreno y Martín son íntimos amigos y siempre han estado muy bien relacionados con el matrimonio Sánchez - Gómez.

Tras la destitución de Ábalos y la llegada de Cerdán, Moreno fue desplazado de la gerencia al puesto de director de atención al cliente del PSOE durante tres meses.

Durante este periodo, Sánchez le estuvo buscando acomodo hasta que le colocó como presidente de Enusa, la Empresa Nacional de Uranio.

Según fuentes socialistas, la persona que se encargó de buscarle un puesto a Moreno fue Manuel de la Rocha, el cual dirige la oficina económica en Moncloa del Gobierno de Sánchez.

El puesto de presidente de Enusa es uno de los más anhelados en los partidos políticos, ya que cuenta con un sueldo muy superior al del propio presidente del Gobierno y los ministros.

La llegada de Moreno a Enusa se interpretó como un 'pago' de Sánchez al exgerente del PSOE por su silencio.

El guardián de los secretos sabe que los 245.000 euros anuales que cobra bien vale su silencio, aunque Ábalos y Koldo podrían apuntarle a él directamente la próxima semana en el Tribunal Supremo.