El PSOE defiende la legalidad de los pagos efectivo en sobres pero promete que lo abandonará "poco a poco"

El PSOE defiende que el pago en efectivo es "legal" y "normalizado".

La portavoz de la Ejecutiva, Montse Mínguez, ha defendido desde Ferraz que los sobres con dinero en efectivo que, según el último informe de la UCO, recibieron Koldo García y el exsecretario de organización, José Luis Ábalos, estaban "cuadrados al céntimo" y que se trataban de "gastos".

Los socialistas prometen que, pese a defender su legalidad, esta práctica "poco a poco se va a dejar de hacer". Fuentes próximas a la dirección matizan que "cada día se maneja menos dinero en efectivo" y que en Ferraz ya se hace "de forma residual". "Cada vez menos", aseguran.

Mínguez también ha asegurado que le "preocupa poco" si se paga "en efectivo o en tarjeta" mientras "todo esto sea legal".

Incluso ha añadido que, pese al escándalo de las imágenes del informe de la UCO, si cumple con la normativa "no se tiene por qué dejar de hacer", aunque el PSOE habría incumplido la ley antifraude al hacer pagos superiores a los 2.500 euros en tres ocasiones.

Un límite que luego el propio Gobierno de Sánchez rebajó a 1.000.