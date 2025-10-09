La presidenta del Tribunal de Cuentas: "Si el PSOE tuviera una 'caja B', de ninguna manera podríamos haberla detectado"

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano Jávega, ha reconocido este jueves en el Senado que si el PSOE manejara una caja B, el órgano fiscalizador "de ninguna manera" podría haberlo detectado, "como no lo hemos detectado nunca" en ningún otro partido.

Ante la comisión de investigación del caso Koldo, Chicano ha recordado que el Tribunal de Cuentas elabora sus informes de fiscalización a partir de la documentación que le facilitan los propios partidos.

Este organismo, ha recalcado, carece además de los medios y las competencias que tienen los tribunales o la UCO para investigar presuntos delitos.

"Yo no puedo intervenir un teléfono ni abrir una caja fuerte", ha indicado Chicano a preguntas del senador del PP, Salvador de Foronda, quien la ha sometido a un tenso interrogatorio sobre las últimas novedades conocidas en el caso Koldo.

A preguntas del senador del PP, la presidenta del Tribunal de Cuentas ha indicado que "no le consta" que el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García recibieran del PSOE sobres con dinero en metálico, por cantidades que en ocasiones superaban el límite establecido por la Ley contra el Blanqueo de Capitales, como ha puesto de manifiesto el último informe de la UCO.

Y también ha dicho que desconoce si la familia de Begoña Gómez —bien a título personal o a través de la sociedad San Bernardo 36 SL dedicada a la gestión de saunas y burdeles— financió la campaña de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE de 2017.

