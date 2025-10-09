Las 14 CCAA del PP plantarán a Aagesen en su cumbre del Pacto Climático por "atacar al sector primario con mera propaganda"

Todos los gobiernos autonómicos del Partido Popular han firmado una carta, remitida a Sara Aagesen, en la que le anuncian su plantón en la cumbre convocada para el Pacto por la Emergencia Climática, el próximo lunes en Ponferrada (León).

La propuesta la lanzó Pedro Sánchez el pasado 1 de septiembre, después de las críticas de los ejecutivos regionales por la respuesta "ineficiente y tardía" del Estado ante el peor verano de incendios en décadas.

La misiva, a la que ha tenido acceso en primicia EL ESPAÑOL, está firmada por los 14 consejeros de Medio Ambiente de las CCAA del PP, que califican de "meramente propagandístico" el "marco planteado" por el Gobierno.

Según argumentan, el planteamiento "carente de presupuesto" no es más que un compendio "ideológico" que no atiende a los "objetivos climáticos de la UE" por su "ataque al sector primario".

La cumbre de Ponferrada, convocada por la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, pretende reunir a gobiernos autonómicos y agentes sociales para embarcarles en el citado pacto de Estado.

El acto está agendado como una especie de conferencia pública, con mesas de trabajo sobre emisiones, biodiversidad, justicia social y financiación, así como la presentación de iniciativas para adaptar infraestructuras y reforzar la prevención.

Pero en la carta, los consejeros del PP exponen ocho principios y peticiones que resumen su diagnóstico y sus propuestas.

Gobernanza, presupuesto e inversión

Los 14 firmantes reclaman activar la arquitectura legal "ya existente" —la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático y la Conferencia Sectorial— con actas públicas, cronogramas cerrados, grupos técnicos operativos y "un sistema de rendición de cuentas verificable".

Entre otras cosas, exigen la convocatoria del Consejo Nacional de Protección Civil con "periodicidad bianual".

Asimismo, los 14 gobiernos populares abogan por rediseñar el Plan Nacional de Adaptación con "metas cuantificables, hitos temporales y transparencia presupuestaria". Proponen un panel de indicadores público, comparable por CCAA, que incluya datos sobre incendios, agua, olas de calor, biodiversidad y costes para familias y empresas.

Critican la "desinversión" en flota de hidroaviones y helicópteros, depósitos y recursos de extinción. Plantean un programa plurianual de reposición, simulacros conjuntos, sistemas interoperables y un centro nacional de coordinación 24/7, sin trasladar el coste a autonomías y ayuntamientos.

Los consejeros reclaman a Aagesen una revisión total de sus políticas, exigiendo "un catálogo interoperable de medios movilizables" entre CCAA, hoy inexistente.

Además, plantean la necesidad de una red nacional de "alerta temprana" y una plataforma de datos que integre observación meteorológica, hidrológica y combustible forestal con apoyo de IA para predicción y despliegue de recursos.

Bosques y plan nacional del agua

En su carta, los 14 consejeros reclaman a Aagesen la urgencia de reformar la Ley de Montes para facilitar tratamientos selvícolas, los aprovechamientos madereros y recuperar la ganadería extensiva que reduzcan combustible.

Reivindican "incentivos para fijar población en el medio rural" y lamentan la "persecución" del campo, que afecta a biodiversidad y economía.

Aseguran que "la mejor prevención nace en el territorio" y reclaman políticas que devuelvan rentabilidad a explotaciones agrarias, ganaderas y forestales. Piden una Evaluación de impacto rural para cada norma estatal y una política fiscal que "incentive la actividad económica en el medio rural".

Para ello, uno de los puntos clave para la formación de Alberto Núñez Feijóo es la falta de una política nacional sobre el agua, como recurso escaso.

La carta denuncia la "parálisis" en la ejecución de obras hídricas y demandan un Plan Nacional del Agua orientado a la "prevención de inundaciones" y al "aprovechamiento sostenible". Solicitan soluciones basadas en la naturaleza, "digitalización de redes" y asistencia técnica y financiera a municipios.

Gestión frente a propaganda

Sostienen que "sin financiación estable y criterios claros" sobre vulnerabilidad climática y dispersión poblacional, el pacto es "sólo propaganda". Reclaman activar el Fondo Social por el Clima gestionado con las CCAA y con indicadores homologados y transparencia en la ejecución.

Los ejecutivos autonómicos del PP gobiernan sobre el 70% de la población española y ya desde la primavera de 2023, Feijóo buscó aprovechar este peso regional para coordinar políticas, fomentar un "mercado único" y "políticas de convergencia" en la España de las autonomías, emulando el modelo de la UE.

Su argumento es que el desarrollo regional ha alcanzado un nivel que justifica revisar el concepto de unidad para facilitar la actividad económica, la movilidad geográfica y el desarrollo familiar.

El concepto se profundizó tras el 23-J, cuando el PP fue consciente de que Sánchez estaba dispuesto a "desarmar el edificio constitucional" a cambio de mantener el poder en una "legislatura condenada a la inefectividad" por sus pactos con independentistas y radicales.

Por ello, según fuentes de su entorno, "se trata ahora de demostrar que el modelo del PP funciona y genera prosperidad, frente al caos del PSOE desde la Moncloa".

Alberto Núñez Feijóo, reunido con los presidentes de autonómicos del PP, en la cumbre de Murcia. Diego Puerta

En los últimos dos años, Feijóo ha impulsado cumbres autonómicas con sus barones cada cuatro o seis meses como contrapunto a las "estériles" Conferencias de Presidentes.

Según los populares, Sánchez evita en ellas abordar debates esenciales. Entre ellos, el de la financiación autonómica, la falta de Presupuestos, la desigualdad territorial y el "abandono del Estado ante catástrofes" como el volcán de La Palma, la dana de Valencia o los incendios de este verano.

De ahí que la carta concluya solicitando que los ocho puntos que plantean los consejeros del PP se incorporen "al acta de la próxima Conferencia Sectorial", y que Aagesen paralice el Pacto hasta acordar un marco común con las autonomías.