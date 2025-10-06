Feijóo quiere inyectar 18.000 M extra cada año en un plan de infraestructuras hidrológicas, energéticas y transporte

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha decidido elevar el listón de sus propuestas económicas tras constatar el grave deterioro de España en inversión pública. Los populares han detectado un déficit de casi 18.000 millones de euros, que quieren invertir cada año en un ambicioso plan de infraestructuras.

La cifra no es casual. Se basa en un estudio profundo del último Informe de la Comisión Europea sobre finanzas públicas, que coloca a España como el último país de la UE en inversión pública.

El pasado fin de semana, Feijóo reunió a sus presidentes autonómicos en Murcia. Además de analizar el documento de Alma Ezcurra sobre política migratoria, el líder popular insistió en abordar los asuntos económicos más urgentes.

Uno fue el "cupo separatista" y la ausencia de avances en la reforma del sistema de financiación autonómica. Pero otro, clave para Feijóo, fue la falta de Presupuestos Generales desde 2022.

"Esto está haciendo de España un país fallido, a pesar de que el Gobierno ha batido todos los récords en recaudación fiscal, con 97 subidas de impuestos, y de deuda pública, con 400.000 millones más en los últimos años", proclamaron en la bautizada como Declaración de la Región de Murcia.

España, el último de la fila

Los populares constataron "la parálisis e incapacidad de la acción ejecutiva del Gobierno central y su nula gestión del día a día". Mientras España mantiene una media de inversión pública en infraestructuras del 2,6% del PIB, la media de la Unión Europea alcanza el 3,6%.

Esta diferencia de un punto del PIB supone precisamente esos casi 18.000 millones al año de inversiones "imprescindibles para poner el país en marcha", según fuentes de la dirección del PP.

España, el último de la fila en inversión pública, de los 27 Estados miembros de la UE. Eropean Commission

El citado informe de Bruselas, Report on Public Finances in EMU 2024, destaca en su página 58 que España es el último país de la UE en inversión pública. Por eso, el nuevo vicesecretario económico del PP, Alberto Nadal, se pregunta: "¿Qué hace Sánchez con la recaudación récord?"

El equipo de Nadal, junto al de Juan Bravo, en Hacienda, están elaborando "una propuesta más concreta dentro de un gran Plan Nacional de Infraestructuras". El documento sigue en elaboración, pero ya tiene definida su visión.

Se basará en infraestructuras y transporte "que garanticen la cohesión social y el equilibrio territorial". Los populares buscan "una perspectiva centrada en la comodidad, la seguridad y la confianza de los ciudadanos".

Para el PP, la ausencia de Presupuestos Generales del Estado y la inacción del Gobierno "ha permitido la acumulación de déficits históricos, que no ha dejado de agravar esta situación".

El simbólico "caos ferroviario"

Feijóo ha insistido en sus últimas intervenciones públicas en denunciar "el caos ferroviario que sufren millones de españoles". Incluso se ha comprometido a "recuperar las indemnizaciones" a los viajeros "cuando el AVE llegue tarde".

"Ahora, coger un tren o un avión en España es un deporte de riesgo, y llegar a la hora prevista una noticia de portada", proclama el líder popular.

Para el PP, es inadmisible la acumulación de retrasos, servicios cancelados, líneas de cercanías colapsadas o suspendidas. "La falta de inversión y de planificación convierte al ferrocarril en un símbolo de la desidia, la incapacidad y la decadencia del Gobierno actual".

El Plan Nacional de Infraestructuras que prepara el equipo económico del PP "garantizará estabilidad y seguridad jurídica" para los inversores privados. "Establecerá las prioridades para la inversión en infraestructuras y se diseñará de forma coordinada y consensuada con las Comunidades Autónomas y los municipios".

Las fuentes del PP adelantan que los trabajos se basan en el esfuerzo que realizaron durante meses en la dirección del PP valenciano y la nacional para presentar el llamado Plan Valencia, que incluyeron reuniones con expertos, estudios y cálculos.

Con él, Feijóo se comprometió a invertir 12.000 millones en la Comunidad Valenciana. No sólo para reconstruir, sino para impulsar su economía y "ponerla al día, después de una década y media de infrafinanciación y abandono" por parte del Gobierno Sánchez.

Control parlamentario

El documento prevé, además, un compromiso político inédito. "Feijóo, como presidente del Gobierno, informará junto a su ministro de Fomento, cada tres meses al Congreso, de la evolución en la ejecución del Plan Nacional de Infraestructuras".

El Plan Integral de Infraestructuras formará parte de los compromisos electorales del PP. Incluirá "una propuesta detallada en infraestructuras para cada una de las Comunidades y de las Ciudades Autónomas".

Los populares están trabajando en las grandes cifras para hacerlas compatibles con un programa de Gobierno integral: "Nada sale de Génova sin pasar por la mesa de Bravo, para que confirme que se puede pagar".

Las decisiones políticas priorizarán sectores como las infraestructuras hidrológicas, las de transporte, las energéticas y las digitales: "Hay que modernizar el uso y reciclaje de agua", ejemplifica un alto cargo autonómico, "y luego, canalizar con las obras necesarias para llevarla de donde sobre a donde falta".

El informe económico de la Comisión Europea está dando las claves fundamentales para este ambicioso proyecto que busca situar a España en la media europea de inversión pública.