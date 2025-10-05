El Gobierno acusa a Israel de "secuestrar" a los tripulantes de la flotilla: "No vamos a parar hasta que liberen a todos"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, este domingo tras llegar a Barajas para recibir a los tripulantes dela flotilla. EFE

La ministra de Sanidad, Mónica García, acusó este domingo a Israel de "secuestrar" y "retener ilegalmente" a los 49 tripulantes españoles de la flotilla de Gaza, que permanecían desde el viernes en la prisión de Saharonim, en el desierto del Neguev, al sur del país.

Mónica García efectuó estas declaraciones anoche en el aeropuerto de Barajas (Madrid), adonde acudió para recibir al primer grupo de 21 tripulantes españoles deportados por Israel.

Entre ellos se encuentra la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el concejal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Jordi Coronas y el diputado de Compromís Juan Bordera.

"Hemos venido a darles todo nuestro calor y apoyo", declaró la ministra a su llegada a Barajas, "venimos a decirles que no han estado solos. El suyo ha sido un gesto de valentía, la punta de lanza de lo que vimos el sábado en las manifestaciones, en las que miles de personas han condenado el genocidio".

Mónica García explicó que el Gobierno va a facilitar a estos 21 deportados asistencia médica, para evaluar si han sufrido "cualquier tipo de daño" durante el tiempo que han estado detenidos en Israel.

Y aseguró que el Gobierno va a hacer "todo lo que esté en nuestra mano" para que regresen cuanto antes los otros 28 españoles que permanecen allí, y "sobre todo para detener este genocidio y romper el bloque".

En similares términos, la vicepresidenta Yolanda Díaz dio la bienvenida a los 21 españoles deportados: "Han dado ejemplo de dignidad y solidaridad en la flotilla", dijo en las redes sociales.

"No vamos a parar hasta que liberen a los que faltan y vuelvan a casa", anunció la titular de Trabajo.

Entre los 21 tripulantes españoles deportados anoche a Madrid no se encuentran los tres representantes de Podemos (Lucía Muñoz, Serigne Mbayé y Alejandra Martínez), que permanecen en aquel país.

Los tres se han puesto en huelga de hambre y se han negado a firmar la orden de deportación porque, sostiene el partido, implica reconocer que entraron de "forma ilegal" en territorio israelí (pese a que fueron apresados en aguas internacionales).

Pese a ello, anoche también acudió al aeropuerto de Barajas la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, quien aseguró que los tripulantes de la flotilla representan "lo mejor de nuestra sociedad".

Belarra reclamó al Gobierno que traiga de vuelta a España a los 28 tripulantes de la flotilla que aún permanecen en Israel.

"Exigimos al Gobierno de España", señaló ante los periodistas la secretaria general de Podemos, "que rompa relaciones con los genocidas y que traiga a nuestras compañeras de vuelta que están secuestradas ilegalmente".

Aunque ambas cosas son incompatibles. Si el Gobierno español hubiera roto relaciones diplomáticas con Israel (como exige Podemos para apoyar los Presupuestos del Estado), habrían sido inviables las gestiones que ha desarrollado el consultado en Tel Aviv para visitar a los españoles detenidos en la prisión de Saharonim y negociar su regreso a casa.