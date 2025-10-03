Sánchez propondrá blindar el derecho al aborto en la Constitución para "impedir" que se "coaccione" a las mujeres

El Gobierno propondrá una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en la Carta Magna e "impedir" que se "coaccione" a las mujeres tras la polémica moción de Vox, apoyada por el PP del Ayuntamiento de Madrid, que obliga a informarlas sobre un supuesto síndrome postaborto que no tiene ningún tipo de base científica.

Por ello, y ante el riesgo de que el PP y Vox cuestionen este derecho, reconocido por el Tribunal Constitucional en 2023, el Ejecutivo quiere incluirlo en la Constitución "en un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos" y para "consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas".

En este contexto, uno de los objetivos es impedir que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo "reciban información falsa o sin evidencia científica" para frenar cualquier intento de retroceso futuro que amenace los derechos de las mujeres.

Así, el Gobierno impulsará un procedimiento de reforma ordinario de la Constitución, lo que requeriría de una mayoría cualificada para su aprobación. Para ello, necesita el voto del PP.

El propio Tribunal Constitucional reconoció la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho esencial de las mujeres en su sentencia 44/2023, de 9 de mayo.

Por otra parte, el Ejecutivo impedirá la difusión de información falsa o engañosa que pueda coaccionar a las mujeres que quieran abortar.

La reforma que se plantea establecerá la "obligación" de que toda la información que se brinde en materia de la interrupción voluntaria del embarazo tenga base científica objetiva y esté respaldada por los estándares marcados por instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA).

Teorías sin base científica como el supuesto síndrome postaborto no tendrían cabida en estas clasificaciones.

Con esta medida, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024.

Este año se conmemora el 40 aniversario de la despenalización del aborto en España (Ley 5/1985), que lo reconocía de forma restringida.

La Ley Orgánica 2/2010 reguló por primera vez este derecho de forma libre y sin supuestos durante las 14 primeras semanas de gestación. En 2014, la lucha de las mujeres impidió la aprobación de una ley aún más restrictiva que la de 1985.

En 2023, la LO 1/2023 amplió los mecanismos para garantizar el acceso a este derecho. Asimismo, la Ley Orgánica 4/2022, que modifica el Código Penal, refuerza la protección de este derecho al tipificar como delito las conductas de acoso y hostigamiento contra las mujeres que acuden a las clínicas acreditadas para la IVE.