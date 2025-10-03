ERC celebra la imputación de 3 directivos israelíes de Pegasus: "Acredita que nos espiaron y el concurso necesario del Estado"

Esquerra Republicana celebra un "doble éxito" en su afán de demostrar que el CNI, a las órdenes del Gobierno de Pedro Sánchez, espió ilegalmente con Pegasus a sus líderes en los años posteriores al procés.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha ordenado la imputación de tres directivos de NSO, la empresa israelí dueña del software espía, y el entorno de Oriol Junqueras ha señalado a este diario que ese auto judicial es una de las mayores victorias jurídicas hasta la fecha.

"Es matar dos pájaros de un tiro", explica un portavoz oficial de ERC. "Por un lado, se acredita el espionaje y la participación necesaria del Estado español; y por otro, nos viene bien políticamente, porque la empresa es israelí".

Es decir, porque en plena polémica por "el genocidio en Gaza", la resolución del tribunal coloca a los republicanos en el bando propalestino y al Gobierno en el de Benjamin Netanyahu.

Una argumentación que Moncloa rechaza, pero que los republicanos sostienen en la falta de apoyo a la Flotilla de Gaza a última hora, y el decreto de embargo a Israel que ERC aún no ha decidido apoyar, porque lo ve "lleno de agujeros".

El auto judicial es del pasado 22 de septiembre, pero ERC se esperó al pasado miércoles 1 de octubre, coincidiendo con el octavo aniversario del referéndum ilegal de independencia, para hacerlo público.

Lo hizo, además, al tiempo que registraba en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno, acusando al CNI de haber "colaborado" con la empresa israelí NSO para "espiar" a sus líderes.

La decisión judicial, tomada por unanimidad, respondía a un recurso presentado por Diana Riba y Josep Maria Jové, cuyos dispositivos fueron infectados por Pegasus durante el procés.

Diligencias comprometedoras

Ahora, se abren numerosas vías para que ERC pida diligencias judiciales que pueden comprometer la transparencia del Gobierno. Y que incluso pueden provocar un elemento más de escalada en la ya tensa relación diplomática entre España e Israel.

Para ERC, esta resolución es un "hito sin precedentes" que demuestra de forma fehaciente el uso de Pegasus contra líderes independentistas y la implicación necesaria del Estado, aludiendo directamente al papel del CNI bajo el mandato de Sánchez.

Así lo trasladan fuentes muy cercanas a Oriol Junqueras, presidente de Esquerra y pieza clave del procés.

Para ERC, la imputación de los tres empresarios de NSO es "un paso adelante en la defensa de los derechos de los representantes de la ciudadanía". El partido destaca que es la primera vez que la empresa proveedora de Pegasus es investigada por atacar a cargos públicos.

La formación separatista, apoyo clave de Sánchez en el Congreso, se compromete a seguir "despejando el camino para proteger las libertades de toda la ciudadanía".

Y el primer paso ha sido la presentación del citado texto en la Cámara Baja para exigir al Gobierno, entre otras acciones, la "desclasificación de todos los papeles relacionados con Pegasus".

Entre las cuestiones que plantean se inquiere qué medidas implementará Moncloa para "garantizar un control democrático real del CNI" y qué "compensaciones recibirán las víctimas" del espionaje.

También exigen "responsabilidades políticas" si finalmente se acredita judicialmente la implicación de los servicios de inteligencia.

"Sánchez espió a Aragonès"

El contexto de la demanda de desclasificación no se limita a Jové y Riba: también se alude al espionaje al que fue sometido Pere Aragonès, según los papeles del CNI, por su presunta vinculación con los CDR "mientras negociaba con Pedro Sánchez el apoyo de Esquerra".

La Audiencia recuerda que las mercantiles del grupo —NSO Group Technologies Limited, Osy Technologies S.A.R.L. y Q Cyber Technologies Limited— ya "tienen la condición de investigadas" en la causa. Y reprocha al juez de instrucción que no considerara que Pegasus es una herramienta diseñada para cometer los delitos tipificados en el Código Penal.

Con la admisión de la imputación a estos directivos, la investigación buscará "averiguar cómo funciona [Pegasus], qué personas ejecutan las órdenes de intervención, cómo se identifican los teléfonos que deben ser espiados", según el auto de la Audiencia.