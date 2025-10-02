Pedro J. en 'Espejo Público: "Me gustaría un partido de centro, pero solo Feijóo puede desalojar a Sánchez de Moncloa"

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha presentado este jueves en el plató del programa de Espejo Público, de Antena 3, el segundo tomo de sus memorias, tituladas Por decir la verdad (Planeta). Además de insistir en su exigencia a la clase política de "Prohibido Perpetuarse en el Poder", ha asegurado que en la sociedad española "hay un ansia de cambio".

"Los ciclos de más de ocho años son insanos desde el punto de vista democrático. Sánchez arrastra la presunta corrupción de su familia y de su partido y la ineficiencia a la hora de resolver los grandes problemas de la sociedad. Pero aunque lo hubiera hecho perfectamente, lo lógico es que diese el relevo a otra persona del partido", ha reclamado.

Durante su conversación con Susana Griso, Pedro J. ha recordado que de las trece veces que los inquilinos de la Moncloa han intentado perpetuarse en el poder a través de las urnas, lo han conseguido en doce. Solo José María Aznar consiguió sustituir a Felipe González en 1996. "Las otras veces que se ha producido un cambio político es porque el presidente no se presentaba", ha explicado.

En este sentido, el director de EL ESPAÑOL interpreta la tarea del actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como una lucha de "David contra Goliat": "Feijóo trata de convertirse en el segundo español capaz de desalojar por las urnas a un presidente de la Moncloa".

"La sociedad debe ser consciente de que hay que actuar con extraordinaria inteligencia y eficiencia demoscópica si se quiere conseguir un cambio", ha relatado. "Hablar de si Feijóo tiene carisma o no es perder el tiempo. Yo hubiera preferido que hubiera un partido de centro, que Ciudadanos hubiera sobrevivido, una coalición centrista para sustituir a un Gobierno socialista escorado a la izquierda".

Susana Griso y Pedro J. Ramírez. Atresmedia

A juicio de Pedro J., "el único que puede desalojar a Sánchez de Moncloa es Feijóo". Sobre el auge de Vox que presagian algunas encuestas, ha detallado que apostar por su "radicalismo" significa "jugar a favor de Sánchez, además de estimular tensiones".

Susana Griso le ha pedido también un titular sobre el presidente del Gobierno, el líder de Vox o la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo:

"Pedro Sánchez, cercado por la corrupción, pretende perpetuarse en el poder sin fecha de caducidad".

"Abascal le hace el juego a Sánchez aprovechando las tensiones de la migración para crispar la sociedad y echar leña al fuego".

"Yolanda Díaz recurre a la demagogia para intentar escapar a la pinza a la que le tienen sometida entre Sánchez y Pablo Iglesias".

¿Elecciones en primavera?

Sobre las informaciones que apuntan a que el PP estaría barajando la convocatoria de un superdomingo electoral, el director de EL ESPAÑOL ha asegurado que esa situación se precipitaría si Sánchez adelanta las generales. "Me parece lo más probable, no puede arriesgarse a tener una derrota rotunda en Andalucía con María Jesús Montero".

"Me parece que está poniendo todas las piezas en el tablero para un adelanto de las generales en primavera", ha añadido. "Sería conveniente para España salir de una vez por todas del actual bloqueo y que exista una mayoría estable en el Parlamento y se recupere la colaboración entre las comunidades autónomas y el Estado".

Respecto al sondeo elaborado por la empresa de Iván Redondo, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, que da un sorprendente resultado al PSOE, Pedro J. Ramírez ha deslizado que Sánchez ya tiene a su "Tezanos 2".

"El Gobierno tiene en su primera marca al CIS de Tezanos y ahora en su segunda el mini Cis de Redondo. Son los sondeos de los más afines de Sánchez los que siempre colocan más arriba a Vox", ha analizado.

Y ha incidido en que los partidos extremistas "son buenos para la agitación callejera, en las redes sociales, para la vociferación, pero cuando llega la hora de gestionar terminan demostrando que no tienen proyecto alternativo viable": "Vox de momento no es un peligro, es un aliado de Sánchez, la palanca en la que se apoya para agitar el miedo".

Por último, Pedro J. también ha reflexionado sobre las figuras de los responsables de los periódicos. "Lo que el director tiene la obligación de hacer no siempre es lo mejor para el editor. Hasta ahora siempre he resuelto ese conflicto a favor de los lectores, que son los que tienen el derecho a saber", ha subrayado. "Para un periodista tener una noticia que pueda ser relevante y tenga el convencimiento de que es veraz, no es una oportunidad, es una obligación".