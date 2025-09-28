Feijóo augura que “Sánchez acabará mal” tras el plantón de Begoña Gómez al juez: “Quien nada oculta, no se esconde”

Alberto Núñez Feijóo llevaba más de media hora de discurso en Murcia en los que estaba desgranando su política inmigratoria hasta que dijo "no me he referido a los escándalos de corrupción".

Y ya, fue cuando sentenció, que el hermano de Sánchez, David Sánchez, no es el único que se oculta en La Moncloa: "Quien nada tiene que ocultar no se esconde".

La referencia iba por Begoña Gómez, que este sábado delegó en su abogado, Antonio Camacho, para ir a los juzgados de Plaza Castilla para reunirse con Juan Carlos Peinado antes de que mande por malversación ante un jurado popular.

El líder de la oposición se mostró "orgulloso" de vivir en un país "donde la justicia no hace distinciones" y argumentó que el estado de derecho funciona.

Feijóo auguró que, con todo el reguero de escándalos, "Sánchez va a acabar mal. No tengo ninguna duda" y dejó una pregunta en el aire: "¿Sus socios van a acabar peor que él? ¿Cuándo van a querer levantar este país?".

Aunque el grueso de la intervención se centró en materia de inmigración para presentar un proyecto propio. “Es un desafío, se ha descontrolado”, defendía el presidente del principal partido de la oposición.

Feijóo mencionaba como modelo la liberal Canadá y la laborista Australia, mientras se cuidaba de no mencionar la Italia de Giorgia Meloni o la Hungría de Victor Orban, que es el modelo de Vox, y prefería elogiar las políticas inmigratorias de un país gobernado por los liberales y otro por los laboristas pero que son muy restrictivas.

“El inmigrante no es una víctima, como dice el Gobierno, ni es un delincuente por defecto, como dice Vox”, defendía Feijóo que se instalaba en medio “de los dos extremos”.

El líder del PP pedía que la “solución” no era “ni regularizarlos a todos”, “ni echarlos al mar”, como ha propuesto Abascal que ha llegado a pedir la intervención de la Armada para bombardear cayucos.

Feijóo sí pedía “tolerancia cero con el delito” y que “los delitos graves” deberían “implicar que se pierda el derecho” a trabajar en España. “Tenemos derecho a decidir quién entra en nuestro país y con qué condiciones”, añadía.

En ese sentido, pedía imitar el modelo canadiense y australiano de visado por puntos. También que las ayudas como el Ingreso Mínimo Vital se liguen a la búsqueda activa de empleo para favorecer al "inmigrante que viene a trabajar".

En el PP también muestran su malestar con el escándalo político de esta semana: los fallos de las pulseras telemáticas de los condenados por violencia de género.

“Es inadmisible”, terciaba Feijóo que recordaba que, bajo Sánchez, también se produjeron las rebajas de penas los condenados por delitos sexuales, por la ley del “sólo sí es sí”, o el aumento de más "de un 200% de las violaciones".

Lo que más le molesta a Génova es “la soberbia” y la poca “información” que desgrana el ministerio de Igualdad.

“Éste no es el Gobierno más feminista de la historia, es el Gobierno más hipócrita”, sentenciaba a la par que repetía que “ya está bien”.