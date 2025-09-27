La acusación popular del 'caso Begoña' solicita que testifiquen Sánchez y Bolaños y el fiscal, el archivo de la malversación

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; en el Congreso de los Diputados. Efe

Las acusaciones populares personadas en el caso Begoña han solicitado al juez que cite a declarar como testigos a Pedro Sánchez y al ministro Félix Bolaños, tal y como confirman fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL.

Los letrados de Hazte Oír, Vox y Justicia Europa —liderados por el primero de ellos— han realizado esta petición este sábado por la tarde en el marco de la pieza de esta causa en la que se investiga un supuesto delito de malversación.

Todos ellos han acudido al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, del que es titular del juez Juan Carlos Peinado.

No lo ha hecho Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la principal investigada en esta causa.

Peinado citó a Gómez —expresamente, pretendía que acudiera de forma personal— para este sábado por la tarde.

El juez pretendía comunicarle que, si esta pieza del caso va a juicio, será enjuiciada por un jurado popular. Es decir, por nueve ciudadanos legos en Derecho.

Sin embargo, la esposa de Sánchez ha delegado en su abogado, el exministro Antonio Camacho, quien ha solicitado que esta rama del caso sea archivada. El letrado defensor considera que no existen indicios del delito de malversación de caudales públicos que Peinado atribuye a su clienta.

Por el momento, en esta pieza del caso, Gómez está investigada por un supuesto delito de malversación. También, su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez.

Peinado les citó a ambas —también, a las acusaciones populares y la Fiscalía— para este sábado por la tarde para comunicarles que serán juzgadas por un jurado popular si esta rama de la causa llega a juicio.

Noticia en actualización

