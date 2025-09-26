Sánchez acusa a Netanyahu de sembrar "semillas de potencial terrorismo" y de querer "aislar" a Israel para justificar la guerra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en una entrevista en la CNN con Christiane Amanpour.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cree que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "está sembrando semillas de potencial terrorismo en el futuro" y "creando un Oriente Medio más inestable", algo que afectará a corto plazo a España, al sur de Europa y, por extensión, al resto del mundo.

Además, considera que Netanyahu quiere un Israel "más aislado y más inseguro" para justificar la guerra en Gaza, calificada de genocidio por la ONU, y la ocupación ilegal de Cisjordania.

En una entrevista este jueves en la CNN durante su visita a Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel de la ONU, Sánchez ha afirmado que quiere "el mejor futuro para Israel" pero cree que Netanyahu "está haciendo lo contrario", que es crear "una situación política en Oriente Medio más inestable".

Israel claims that recognition of a Palestinian state is a reward for Hamas. Spain’s Prime Minister Pedro Sanchez @sanchezcastejon argues it’s the opposite, “strengthening… the moderates within Palestinian society.” In addition, if western leaders don’t act on Gaza, he says… pic.twitter.com/ejAFKQa70a — Christiane Amanpour (@amanpour) September 25, 2025

"Está sembrando las semillas para un potencial terrorismo en el futuro en Oriente Medio y también en esa parte de Oriente Medio y esto es inaceptable para la región, para la sociedad y para nosotros", ha dicho.

En este sentido, considera que la deriva israelí "afecta geopolíticamente a España y al flanco sur de Europa" y hace un llamamiento a todos los países europeos para que "se impliquen y se comprometan más con la situación, igual que lo hacemos cuando se trata de Ucrania".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.