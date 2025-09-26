La inmigración ordenada que quiere Feijóo: menos subsidios, más hispanoamericanos y expulsión de agresores sexuales

El líder del PP, Feijóo, junto a la presidenta de Baleares, Marga Prohens, este jueves en Formentera. EFE

"El modelo buenista de la integración ha fracasado". Bajo esa premisa, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado un nuevo enfoque para poner orden en la llegada de inmigrantes y abordar una situación que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha convertido en un problema".

Para solventarlo, apuesta por "devolver la seguridad, la convivencia y la prosperidad" a España. Eso pasa por dar prioridad a los migrantes hispanoamericanos, adoptar medidas más duras contra quienes delincan y prevenir que los subsidios se conviertan "en un modo de vida".

El giro se fundamenta en una idea: "No hay política migratoria más inhumana que aquella que no existe". Bajo esa tesis, ha vuelto a lanzar este jueves un dardo al Gobierno, al que ha acusado de tener una actuación frente a la inmigración ilegal "inexistente".

Como sustento para su receta, Feijóo considera preciso reforzar las fronteras y planificar la llegada legal de inmigrantes, es decir, que los españoles puedan "elegir quién entra, cómo entra y para qué entra".

Y lo ha anunciado en Formentera, una isla que se ha convertido en el símbolo de la llegada descontrolada de migrantes. En los primeros ocho meses de este año, las llegadas irregulares a las Islas Baleares han crecido en un 78,6%.

Frente a esta activación de la denominada "ruta argelina", las autoridades baleares han pedido apoyo al Gobierno central para poner freno a la situación.

Feijóo estuvo acompañado en el acto en que presentó su receta para la inmigración por la presidenta balear, la también popular Marga Prohens, que denunció la situación en el archipiélago y la inacción del Gobierno.

Prohens le puso cifras a la crisis: en lo que va de año, más de 5.500 migrantes han llegado en situación irregular a Baleares, de los que más de 400 son menores.

Los datos arrojan otra cifra: "Dos de cada tres menores tutelados en Baleares son migrantes no acompañados".

Expulsar a los delincuentes

Como parte de su proyecto para regular la inmigración, Feijóo fue contundente: "quien venga a aportar, será bienvenido, quien venga a delinquir será expulsado".

Por tanto, en caso de gobernar, pondrá en marcha un proyecto para echar de España a todos los inmigrantes que cometan delitos contra la libertad sexual o vulneren las leyes de manera reincidente. Tengan permiso de residencia o no.



En esta línea, destacó que "los migrantes deben aspirar a su suficiencia económica" y eso supone que los subsidios "no pueden convertirse en un modo de vida".

Por último, pidió que la inmigración que llegue a España proceda, "de forma preferente", de países "culturalmente cercanos".

Entre ellos, mencionó a los de Hispanoamérica, que comparten con España "vínculos sociales" e idioma: "La hispanidad no es una etiqueta o una reivindicación. La hispanidad es compartir vínculos sociales, idiomáticos, vínculos de comportamiento que deben de tener una discriminación positiva".

Para "quien provenga de otros lugares", Feijóo reclamó que se comprometa a "cumplir la ley, a respetar las costumbres" y los "valores españoles y europeos de la libertad, de la tolerancia y del pluralismo".

"Quien no lo cumpla, no puede permanecer en nuestro país", apostilló.

Por último, Feijóo abogó por reforzar la seguridad de las fronteras, planificar las llegadas en función de las necesidades económicas y sociales, y vincular la entrada de inmigrantes a un contrato de trabajo.

"Políticas racistas" de Sánchez

Con esta receta, busca superar también la política "racista, insolidaria y desleal" que ha puesto en marcha Sánchez al repartir a los inmigrantes que llegan de forma irregular solo entre comunidades autónomas gobernadas por el PP.

De la mano de esas políticas, el líder del PP consideró que el presidente del Gobierno ha tenido la "inmoralidad" de provocar un efecto llamada, "que arriesga vidas humanas, fomenta las mafias y genera desorden".

Por eso, ha reprochado que el presidente del Gobierno sea "el único político europeo que sigue diciendo que a su país puede llegar cualquiera y quedarse todos".

En su discurso, también criticó a Vox, a quien acusó de haber conformado un "bipartidismo irresponsable" con el PSOE.

"Unos dicen que la inmigración no es un problema y otros dicen que hay soluciones sencillísimas para problemas tan complejos como este. Es curioso, hay partidos que nunca han solucionado ningún problema y tienen soluciones para todos los problemas", concluyó en alusión a la formación de Santiago Abascal.