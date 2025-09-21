Sánchez dice que seguirá "sin fecha de caducidad hasta 2027 y más allá" porque "el permiso no me lo dan las clases altas"

"Nos queda mucha faena por delante, hasta 2027 y más allá". Con esta frase, Pedro Sánchez ha defendido este domingo en Gavà, Barcelona, que su "proyecto no tiene fecha de caducidad", pese a que la "derecha se ponga muy nerviosa".

El presidente del Gobierno ha intervenido en la Fiesta de la Rosa del PSC junto a Salvador Illa. Allí ha asegurado que "el permiso para gobernar este país no me lo dan las clases altas, me lo da la gente con su voto".

Sánchez también ha comparado la "estabilidad" de su mandato con la del PP. "Tres legislaturas socialistas, tres presidentes distintos del PP. En 2027 volverá a haber un Gobierno progresista con un presidente socialista y tendremos otra persona al frente del PP", ha pronosticado.

Con todo, Sánchez ha subrayado que el PSOE tiene "un proyecto político de largo alcance" para España, que pasa por "tocar todas las teclas, desde la igualdad, a la vivienda a la paz", frente a una oposición "que insulta".

Asimismo, ha situado a su Gobierno como un referente internacional. Ha dicho que él preside un Ejecutivo que funciona como "faro" de muchos "progresistas en el mundo".

Porque si en las décadas de los 80 y 90, ha recordado, el PSOE miraba a otros gobiernos socialdemócratas como "los escandinavos", "hoy somos faro de muchos progresistas que están en la oposición en Europa".

Eso sí, ha dicho, "sin caer en la autocomplacencia", porque aún queda mucho por hacer en materia de "igualdad, acceso a la vivienda, derechos sociales".

En este contexto, Sánchez, ha advertido sobre los ataques a la libertad de expresión por parte de la "derecha y la ultraderecha".

Algo que ocurre, a su juicio, tanto al "otro lado del océano", en referencia a Donald Trump, como en las autonomías gobernadas por el PP con el apoyo de Vox.

"Dicen defender la libertad pero atacan la más importante, la de expresión: es su gran hipocresía", ha señalado.

Críticas a Aznar

Las críticas más duras, sin embargo, las ha reservado para Aznar.

"De él no esperamos ninguna lección, esperamos disculpas por su guerra de Irak, por sus mentiras con Irak y con los atentados del 11 de marzo", ha reprochado.

Sin mencionar al actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha centrado sus ataques en el expresidente, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal. Esas tres personas, según Sánchez, son las que "marcan el rumbo del PP". "Las tres aes: Aznar, Ayuso y Abascal".

Sánchez ha acusado a la derecha de haberse instalado en el "reino del insulto" y de no presentar propuestas.

Por este motivo, ha opinado que a la derecha "no le duele España, le duele estar en la oposición", a la par que les ha reprochado que sean incapaces de "condenar" lo que ocurre en Gaza.

Y ha agregado: "A la derecha española le digo, a esta derecha faltona que no hace más que insultar, ellos que insulten, nosotros a gobernar, que es lo que quiere la gente".

Por este motivo, ha asegurado que tanto el PP como Vox representan la "antipolítica con distintas siglas", y ha indicado que el insulto "no arregla el problema del acceso a la vivienda de la gente joven".