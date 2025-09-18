Las visitas de Koldo a Delcy tras la salida de Ábalos del Gobierno "unen las piezas de todas las tramas corruptas", según el PP

El Partido Popular cree haber encontrado la clave que une "todas las piezas del puzle" de la corrupción alrededor del Gobierno. Según revelan fuentes de la dirección del PP en el Senado, tras meses de trabajo de la comisión Koldo, las últimas exclusivas de EL ESPAÑOL sobre los viajes del ex asesor de José Luis Ábalos a Venezuela "conectan toda la trama".

Los populares exigen al Gobierno información detallada sobre los contactos entre Koldo García Izaguirre y Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, para hacer negocios con petróleo venezolano.

El senador José Antonio Monago ha presentado un paquete de preguntas, a las que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, que buscan "aclarar posibles conexiones" entre estas tramas corruptas en España, que ya han llevado a Santos Cerdán a prisión, y el régimen de Maduro, recientemente señalado por EEUU como jefe del Cártel de los Soles.

Entre las cuestiones, Monago pide saber "qué datos maneja el Ejecutivo" sobre las reuniones de Koldo "con actores vinculados a la trama del fuel".

También cuestiona si el Gobierno ha abierto "una investigación interna" para determinar si hubo "conocimiento o participación de altos cargos" en esos encuentros.

Por último, el senador del PP reclama "garantías de que se respetaron los protocolos diplomáticos y las sanciones internacionales contra Venezuela" en todo caso, a propósito de la visita de Rodríguez a España, en enero de 2020.

La portavoz popular en el Senado, Alicia García, es quien afirma que "según avanza la información sobre las diferentes tramas de corrupción del sanchismo, las piezas empiezan a encajar".

En declaraciones a este periódico, García sostiene que "lo que parecían tramas aisladas", en realidad, forman ahora "una red". Y que esa madeja demostraría que "todas las piezas están unidas por un objetivo: el ejercicio del poder como manera de hacer negocio".

Añade que ésa es la forma de gobernar del PSOE de Sánchez. Y que eso se refleja en "el uso del dinero público para favores personales".

"Seguridad nacional"

Los viajes de Koldo a Caracas, tal como reveló en exclusiva EL ESPAÑOL, se produjeron después de la destitución de Ábalos como ministro de Transportes y su dimisión como secretario de Organización del PSOE.

Y que el hecho de que ahora salgan a la luz, implicando a otros actores vinculados a diversas tramas de presunta corrupción que hoy investigan distintos juzgados en España, muestran "favores a un régimen dictatorial como el de Maduro a cambio de su petróleo".

Según García, "esto va más allá de la corrupción económica". Es decir, que "tiene implicaciones en la seguridad nacional por la injerencia extranjera en decisiones políticas en España", advierte.

El origen de la polémica arranca cuando este periódico desveló que Koldo viajó a Caracas para entrevistarse en dos ocasiones con Delcy Rodríguez.

Estos encuentros se produjeron poco después de que Ábalos pasara al supuesto ostracismo. Pero antes de que Sánchez decidiera mantenerlo en las listas electorales, como número dos por Valencia, en las siguientes generales, dos años después.

Según los documentos a los que ha tenido acceso este diario, en una de sus visitas, Koldo pidió al imputado de la trama del fuel que lo acompañara a Caracas y gestionara la compra de una vivienda para Ábalos.

Ese viaje se enmarca en una trama de hidrocarburos que, presuntamente, intentaba importar petróleo venezolano al margen de los cauces institucionales. Por ello, la posible vinculación de altos cargos españoles con la cúpula venezolana plantea dudas al PP sobre el grado de implicación del Ministerio en asuntos de Estado.