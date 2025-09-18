La condena de Feijóo a la "masacre de civiles" en Gaza lleva al Gobierno a intentar enfrentarle con Aznar y Ayuso

Un día después de que Alberto Núñez Feijóo dijese en el Congreso que "la masacre de civiles tiene que parar en Gaza", el Gobierno pretende abrir una brecha en el PP a cuenta de la respuesta de este partido al conflicto en Palestina.

En el Ejecutivo comparan ahora la posición del líder de la oposición con la que mantienen otros dirigentes de su partido, como Isabel Díaz Ayuso o José María Aznar, para denunciar contradicciones internas.

Este jueves, el ministro Óscar López arremetía contra la presidenta madrileña, a la que acusa de tener "posiciones radicales extremas". Y también le exigía a Feijóo "que se desmarque de Aznar, si no, será cómplice de sus palabras".

Se refería a las manifestaciones del expresidente del Gobierno, ayer, en la apertura del Campus Faes, cuando dijo que si Israel "pierde lo que está haciendo", el mundo occidental quedará "al borde de la derrota total".

Precisamente mañana viernes, Feijóo y Aznar coincidirán en la clausura de estas jornadas de reflexión política y económica que aborda el fortalecimiento de la relación transatlántica.

En cuanto a Ayuso, aunque ha puesto hasta ahora el énfasis en que Hamás inició el conflicto con Israel con su ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, y en que Israel es la única democracia en Oriente Próximo, sí ha dicho en alguna ocasión que le espanta lo que está ocurriendo.

“Muchos ciudadanos de todo el mundo ven estas imágenes y a nadie nos gusta", manifestaba en Antena 3 hace diez días.

