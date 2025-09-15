Abascal convierte el asesinato de Kirk en causa común de la extrema derecha europea: "Nos llaman fascistas para matarnos"

Con la cumbre de Patriots en Madrid, Santiago Abascal logró convertir el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en una bandera de movilización de la derecha a nivel internacional.

"El asesinato de Kirk no es un caso aislado, es la evidencia repetida de que la izquierda no renuncia a la violencia. Al revés, la promociona y la utiliza para eliminar a sus rivales políticos", dijo ante las 8.500 personas que le vitorearon en Vistalegre.

Un pensamiento que el líder de Vox canalizó este domingo en lo que fue el lema del cónclave: "No nos matan por ser fascistas, nos llaman fascistas para matarnos".

Que las fuerzas "patrióticas" despidieran en Madrid al activista proTrump asesinado con la canción La muerte no es el final , himno oficial de las Fuerzas Armadas españolas para homenajear a sus caídos, fue una clara declaración de intenciones.

El presidente argentino, Javier Milei, encontró el calificativo perfecto para describir lo que supone para la derecha la muerte de Charlie Kirk: "es un mártir de la libertad", dijo.

La cumbre Europa Viva: Comienza la Reconquista celebrada en el Palacio de Vistalegre y organizada por Vox, fue el epicentro de un discurso que responsabiliza directamente a la izquierda de la violencia política.

Pero el acto supuso mucho más que eso. Porque Abascal consiguió que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, participara en el evento. Lo hizo por videoconferencia.

En Vox buscan que ese sea el primer paso para configurar una coalición política de derechas en Europa más amplia y cohesionada.

Meloni no pertenece a la alianza de Patriots de la que es presidente Santiago Abascal, sin embargo, ha querido formar parte del evento en Madrid con un discurso telemático muy en línea del resto de líderes.

El "sacrificio" de Charlie Kirk "nos recuerda que al lado tenemos la violencia y la intolerancia", advirtió. "No caeremos en el juego de quienes quieren arrastrarnos del lado de la violencia", añadió la primera ministra.

Futuro de la derecha

La capacidad de Abascal para reunir en Madrid a representantes de la derecha mundial, como Viktor Orbán (Hungría), José Antonio Kast (Chile) o André Ventura (Portugal), refleja la cohesión transnacional que está adquiriendo este movimiento.

Y el asesinato de Kirk puede empujar también en esa dirección.

Si Meloni decide profundizar su colaboración con Patriots, Europa podría enfrentarse a una reconfiguración política que vaya más allá de los tradicionales equilibrios de poder.

Podría así avanzarse en una internacional derechista con capacidad de influir decisivamente en las políticas de Bruselas.

Los partidos que sustentan Patriots y ECR, la familia europea de Meloni, fueron incapaces de crear un gran supergrupo único en la Eurocámara tras los comicios de 2024.

Un fracaso que el propio primer ministro húngaro, Viktor Orbán, atribuyó en su momento a la rivalidad entre Le Pen y Meloni.

En la cumbre Europa Viva, Santiago Abascal, abanderó el discurso común de las dos formaciones políticas diciendo que Vox y "los patriotas" representan "el lado correcto de la historia" frente a lo que calificó como "persecución" política y mediática de la izquierda.

"A los pueblos se les está robando la voz persiguiendo a sus políticos. No somos falsarios, ni corruptos, ni cobardes", señaló.

El líder de Vox condenó "los intentos de la izquierda" de asesinar a líderes políticos de derechas. "Lo intentaron con Trump, con Bolsonaro... Y también pasó en España con mil españoles asesinados por ETA, que hoy es quien decide este Gobierno", sentenció.

Abascal mostró ante el público una camiseta con la palabra Fredoom (Libertad), la misma que llevaba Charlie Kirk cuando fue asesinado.