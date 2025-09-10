Vox reunirá en Vistalegre a diputados de Le Pen y contará con Milei por videoconferencia tras anular su viaje a Madrid

Vox celebra este fin de semana en el Palacio de Vistalegre de Madrid el acto Europa Viva 25. El encuentro contará con diputados del partido de Marine Le Pen y con una alto cargo del primer ministro húngaro Viktor Orbán, además de líderes de otras formaciones europeas de Patriots.

El presidente argentino, Javier Milei, no viajará finalmente a España. La formación de Santiago Abascal ha explicado que intervendrá en directo y por videoconferencia el domingo.

Milei atraviesa un momento político complicado, tras su derrota electoral este domingo en la provincia de Buenos Aires y las acusaciones de corrupción contra su hermana, Karina Milei. En este contexto, ha optado por cancelar su viaje a España y participar en el acto de Vox en remoto.

El programa de Europa Viva 25, según ha podido saber este periódico, incluye mesas redondas y conferencias con representantes europeos y latinoamericanos.

Entre ellos estarán Fabrice Leggeri, del Reagrupamiento Nacional de Le Pen, y Bolya Boglárka, comisaria ministerial del partido Fidesz de Orbán.

También acudirá Udo Landbauer, vicegobernador de Viena por el FPÖ austriaco, y Pascale Piera, eurodiputada del partido de Le Pen. Portugal estará representado por Rui Gomes, dirigente de Chega, y desde Estados Unidos asistirá Mike González, de la Heritage Foundation.

El evento contará asimismo con intervenciones del mexicano Eduardo Verástegui, del analista húngaro Miklós Szánthó y de Kinga Gál, eurodiputada de Fidesz. También habrá presencia iberoamericana, con Santiago Santurio (Argentina), Tomás Zambrano (Honduras) y Lina Garrido (Colombia).

Patriots

El domingo se celebrará el acto central, con intervenciones de Abascal y Milei —esta vez por vía telemática—, en lo que Vox presenta como la apertura oficial de su curso político. La cita servirá para reforzar sus lazos con los partidos que integran Patriots.

Patriots Party, presidido desde hace un año por Abascal, es una plataforma que engloba a partidos de hasta 13 países europeos.

Cuenta entre sus filas con figuras políticas como la francesa Marine Le Pen (Agrupación Nacional) o el italiano Matteo Salvini (Liga), además de Orbán, uno de sus mayores impulsores.

El grupo parlamentario suma un total de 86 eurodiputados, lo que le convierte en el tercer mayor grupo del Parlamento Europeo, solo superado por el Partido Popular Europeo y los socialistas.

El foro de Vox de este fin de semana pretende estrechar su proyección internacional, incorporando también a sus aliados en América Latina.

No es la primera vez que Milei participa en un evento de Vox. En mayo de 2024 intervino presencialmente en Vistalegre, donde calificó de "corrupta" a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Sus palabras provocaron un choque diplomático entre Madrid y Buenos Aires durante meses.