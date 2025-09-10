Sánchez, excluido de nuevo por los grandes líderes europeos del 'gabinete de crisis', tras el ataque ruso sobre Polonia

Pedro Sánchez vuelve a quedarse fuera de un foro internacional. Esta vez, de las conversaciones de alto nivel sobre la crisis en Polonia tras la incursión de varios drones rusos, en las que han participado líderes europeos, el presidente de Ucrania y el secretario general de la OTAN.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha confirmado en X que ha hablado este miércoles con Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Dick Schoof, Volodímir Zelenski y Mark Rutte.

Esa conversación de Tusk ha tenido lugar pocas horas después de que el Gobierno de Varsovia denunciara la incursión de 19 drones rusos en su territorio, en lo que ha calificado como una "agresión sin precedentes" y "la situación más cercana a un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial".

El propio Tusk ha explicado que es la primera vez que drones rusos han sido derribados en país miembro de la OTAN. Polonia, de hecho, ha invocado el artículo 4 del Tratado Atlántico para consultas urgentes con los aliados.

La ausencia de Sánchez, jefe del Ejecutivo de la cuarta economía de la UE, contrasta con la presencia de los jefes de Estado y Gobierno de Francia, Reino Unido, Italia, Alemania, Países Bajos y Ucrania, además del máximo responsable de la Alianza Atlántica.

Por ahora, Moncloa guarda silencio sobre las razones de esta exclusión, la segunda en pocos meses. El pasado agosto, Sánchez ya fue apartado de la cumbre de Washington sobre Ucrania, organizada en la Casa Blanca.

Entonces, el Gobierno intentó minimizarlo. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, subrayó que no sólo faltó Sánchez, sino también otros líderes europeos, y que "no había que darle mayor importancia".

Para el PP, sin embargo, estos episodios confirman una "pérdida de peso internacional" de España en Europa.

Precisamente este mismo martes The Economist publicaba un análisis sobre el papel internacional de Sánchez.

En un artículo titulado Meet the leader of Europe’s anti-Trump resistance —Conozca al líder de la resistencia anti-Trump en Europa— el semanario británico recordaba que el presidente español fue excluido de la cumbre de Washington el pasado 18 de agosto.

Su presencia, "habría perjudicado la causa europea y ucraniana", porque "Mr. Trump dislikes Mr. Sánchez". Es decir, al presidente de EEUU "no le gusta" a su homólogo español.

La publicación también se pregunta "si era necesario abrir un pulso solitario contra Trump en la cumbre de la OTAN", donde España fue el único país que rechazó elevar el gasto en Defensa al 5% del PIB.