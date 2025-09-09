Feijóo cree que si Sánchez no exige dimitir al fiscal general del Estado "le acompañará hasta el banquillo" del Supremo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto de inauguración de la temporada política este domingo en la localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotobade EFE

El Partido Popular no ha tardado en reaccionar a la apertura del juicio oral al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. Los líderes populares opinan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería exigirle su dimisión porque "es lo que pasaría en un país democrático".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, eleva el tono contra el jefe del Ejecutivo tras esta noticia y opina que si no le exige su dimisión, "le acompañará hasta el banquillo". Insiste en que "la degradación institucional" a la que Sánchez somete al país "es insoportable".

Con el procesamiento del fiscal y del hermano de Sánchez, en prisión el "número dos" del PSOE (Santos Cerdán) e imputados su mujer y su ex mano derecha "es evidente que la limpieza de este país pasa por cambiar al presidente del Gobierno", señala.

El Tribunal Supremo juzgará al fiscal general del Estado, al que incluso le impone el pago de una fianza. La degradación institucional a la que Pedro Sánchez somete a nuestro país es insoportable.



Si el PSOE no exige la dimisión de Álvaro García Ortiz le acompañará hasta el… pic.twitter.com/n4klpomJzh — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 9, 2025

"Y lo haremos", añade en un mensaje en su perfil de X que acompaña con una fotografía en la que aparecen Sánchez, su mujer, García Ortiz y la presidenta del Congreso, Francina Armengol.



Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha considerado igualmente que Álvaro García Ortiz "está tardando en dimitir y el presidente del gobierno está tardando en pedirle y exigirle su dimisión si no lo hace". A su juicio, "es lo que pasaría en un país democrático".



🔴 El fiscal general del Estado está tardando en dimitir y el presidente del Gobierno está tardando en exigírselo si no lo hace.



Eso es lo que pasaría en un país democrático. pic.twitter.com/HYdrlz4TGe — ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) September 9, 2025

Respetando la presunción de inocencia del fiscal y su derecho a defender, ha señalado, García Ortiz ya debería haber dimitido por una cuestión "ética y moral". Opina que "es evidente que una figura que tiene que perseguir delitos no puede estar siendo juzgada por haber cometido uno".



A estas reacciones se suma la de la vicesecretaria de Regeneración Democrática, Cuca Gamarra, quien ha afirmado que el respaldo del Gobierno al fiscal general del Estado pone de manifiesto que García Ortiz actúa "al dictado de Moncloa" y que con su protección, Sánchez "se está protegiendo a sí mismo".





