Feijóo acuerda con la RAE que elabore los contenidos de Lengua y Literatura "comunes para toda España"

El presidente del Partido Popular ha cerrado este martes, con el director de la Real Academia Española (RAE), un acuerdo para que la institución elabore un currículo común de Lengua y Literatura para toda España. Así lo confirman fuentes cercanas a Alberto Núñez Feijóo a EL ESPAÑOL.

La dirección de la institución, encabezada por Santiago Muñoz Machado, "aceptó gustosamente" la propuesta en la reunión que mantuvieron este martes en Madrid, según estas mismas fuentes.

El acuerdo permite al PP comprometerse a que, si llega al Gobierno, las escuelas de todo el país impartan "contenidos comunes en la asignatura de Lengua y Literatura española". Así, aunque las competencias educativas están transferidas a las Comunidades Autónomas, el currículo de esta materia "sí es obligatorio en todo el territorio nacional" y, según lo acordado, será fijado por la RAE.

“Queremos construir al lado de los que saben”, destacó Feijóo en un comunicado. Con este gesto, el líder popular refuerza su meta de respaldar los contenidos educativos en el criterio de expertos. Es decir, "respetando los usos gramaticales de la lengua que nos une, y no con inventos políticos como 'portavozas' o 'niñes', que sólo buscan adoctrinar y dividir".

El presidente del PP ya realizó un movimiento similar meses atrás, al proponer a la Real Academia de la Historia la elaboración de los contenidos de la asignatura homónima. Ahora extiende este plan a la materia de Lengua y Literatura, considerada por su partido una de las más sensibles en el debate público.

Feijóo defendió que su propuesta busca la "desideologización" de la enseñanza en Primaria y la ESO. En paralelo, abogó por la armonización de los contenidos básicos, para que el nivel académico sea el mismo en todas las comunidades autónomas, tal y como su formación ya planteó con la EBAU común.

El acuerdo con la RAE fija que el castellano será enseñado en todas las etapas del sistema educativo "junto a las lenguas cooficiales". Sin embargo, la novedad radica en que los contenidos de Lengua y Literatura serán comunes para los alumnos de cualquier punto de España. Según el PP, este principio de unidad garantizará "igualdad de oportunidades" y dará coherencia al aprendizaje.

Un 25% en español

"Un Gobierno mejor traerá una educación mejor", afirmó el líder de la oposición al salir de la sede de la RAE. Feijóo insistió en que su política educativa será "garantía de oportunidades y no de adoctrinamiento". Subrayó que los programas serán diseñados sobre los valores del mérito, el esfuerzo y la excelencia.

El dirigente gallego también garantizó que un futuro Ejecutivo del PP asegurará el derecho constitucional a recibir enseñanza en español en todo el país "desde el respeto a las lenguas cooficiales".

En este sentido, recordó que cumplirá con las sentencias judiciales que obligan a fijar un 25% del currículo en español en Comunidades Autónomas como Cataluña.

El jefe de la oposición presentó este acuerdo como un paso clave para unir a la sociedad "en torno a valores comunes, en lugar de generar conflictos". Además, señaló que se trata de una respuesta a lo que califica como un sistema deteriorado "tras demasiados años de gobiernos del PSOE que se han dedicado a socavar la igualdad entre españoles".

Feijóo vinculó directamente la mejora de la calidad educativa con la vuelta del "ascensor social", que a su juicio se ha estancado en España. "Una educación mejor traerá una España mejor, y contaremos con los mejores para lograrlo”, aseguró al término de su intervención.

El líder del PP utilizó también el informe de la OCDE publicado este martes para reforzar su mensaje. El documento alerta de un retroceso de cuatro puntos en la comprensión lectora de los adultos españoles en la última década. Asimismo, sitúa al país entre los que registran mayor número de jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Ante estos datos, Feijóo lamentó que la educación española haya perdido calidad y reiteró que la única salida posible pasa por la excelencia.

"No podemos resignarnos a una España en la que un tercio de los adultos apenas entiende lo que lee", aseguró, vinculando el acuerdo cerrado con la RAE a una estrategia más amplia de regeneración educativa.

Con este pacto, el líder del PP convierte la idea de contenidos comunes y elaborados por académicos especializados en una de las piedras angulares de su proyecto político. "Si gobernamos España, esta será una de las primeras medidas que impulsemos", adelantaron desde su equipo después de la reunión.