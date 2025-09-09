El Gobierno responde a Israel y prohíbe la entrada a España a los ministros ultraderechistas Smotrich y Ben Gvir

El Gobierno ha prohibido la entrada a España de dos ministros de Benjamin Netanyahu, los ultraderechistas Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, después de que ayer Israel vetara el acceso a su país de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.

Los dos ministros no podrán entrar en territorio español y serán incluidos en el sistema de información Schengen, según ha confirmado este martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Según ha precisado Albares, Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, y Smotrich, titular de Hacienda, serán incluidos de inmediato en el listado de personas sancionadas por España, en el que ya estaban 13 colonos israelíes.

¿Y Netanyahu?

En esa lista no está el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, aunque Albares ha afirmado que "podría ampliarse" a otras personas, aunque sin nombrarle en ningún momento pese a la insistencia de los periodistas, que le han preguntado por esta cuestión en, al menos, dos ocasiones.

El Gobierno responde así a la decisión del Ejecutivo de Netanyahu de vetar la entrada en Israel de las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego, ambas de Sumar, en respuesta a las nueve medidas anunciadas ayer por Sánchez contra el "genocidio" en Gaza.

Entre ellas figura la aprobación de un real decreto ley que consolide jurídicamente el embargo de armas que se viene aplicando de hecho, según el Gobierno, desde octubre de 2023.

A ese real decreto se suma la prohibición de acceder a España a todas aquellas personas que participen de forma directa en el "genocidio", la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra en la Franja de Gaza.



Además, España denegará la entrada a su espacio aéreo a todas aquellas aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel, y se prohibirá el tránsito por puertos españoles a todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes.



También se prohibirá la importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza y en Cisjordania con el objetivo de combatir estas ocupaciones, frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos Estados.

Con el mismo objetivo, se limitarán los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria.

Estas medidas, ha subrayado Albares, demuestran que España es el país del mundo "que de lejos", más está haciendo por Palestina, por los civiles gazatíes, por la paz y por el derecho internacional.