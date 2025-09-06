Tellado cree que el año judicial se abre el miércoles con la declaración de Begoña Gómez y llama a Puente "Óscar averías"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado que el verdadero inicio del año judicial para el Gobierno no se produjo este viernes con el discurso solemne del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, imputado por un presunto delito de revelación de secretos.

"El año judicial para el PSOE lo inaugura Begoña Gómez el próximo miércoles, cuando la veamos sentada en los Juzgados de la plaza de Castilla", ha declarado Tellado este sábado en un acto de su partido en Navarra.

"Así empieza el curso judicial para el Partido Socialista. Y después de la comparecencia de Begoña Gómez continuará con los procesos a García Ortiz por revelación de secretos, y después al hermanísimo (de Sánchez) por su enchufe en la Diputación de Badajoz", ha continuado el secretario general del PP.

A continuación será el turno de Koldo García, Aldama y los "hijos políticos de Santos Cerdán", ha calificado Miguel Tellado.

Para el dirigente popular, la apertura del año judicial fue "el golpe definitivo a la imagen de la democracia española". "No se puede tener un pie en el banquillo de los acusados y otro en una institución de nuestro país", ha continuado.

Por ello, ha pronosticado que este puede ser "el último curso político de este Gobierno". "Aquí podemos empezar a cavar la fosa de un Gobierno que no debería haber existido en nuestro país", ha pronunciado en Navarra.

Tellado también se ha referido al ministro de Transportes, Óscar Puente, al que ha llamado "Óscar averías", en referencia a los recurrentes problemas con los trenes.

España debería dejar atrás "el sectarismo y la incompetencia", ha asegurado Tellado. "Si hay un embajador de la incompetencia es 'Óscar averías', que nos avisa que el caos ferroviario va a continuar a lo largo de esta legislatura".

Esta semana el ministro de Transportes admitió que habrá al menos tres años más de incidencias por la convivencia entre los trenes que se van a estrenar y los que ya están casi obsoletos.

"Unos fallarán porque son viejos y otros porque son nuevos. El gran fallo es este Gobierno desastroso que ha destrozado nuestro país", ha calificado Tellado.

Navarra, principio y fin

El secretario general del PP se ha desplazado a Pamplona, donde ha abierto el curso político en Navarra junto al presidente del partido en esta comunidad, Javier García Jiménez.

Allí, "se han escrito las primeras páginas de la corrupción que luego se han visto en el resto de España", ha expresado Tellado. "El sanchismo ha convertido a Navarra en un laboratorio de pruebas", ha agregado.

Tellado ha pedido explicaciones a la presidenta navarra, la socialista María Chivite, a quien ha acusado de mantener una trama de corrupción similar a "Los Soprano".

"Todo huele a podrido en el entorno de Chivite. Ella es el epicentro o como mínimo la conseguidora de Cerdán", ha calificado.

Tellado también se ha referido a los pactos con Bildu en Navarra como un ejemplo de la "quiebra moral y política del Partido Socialista".

Por todo ello, ha defendido que esta comunidad debería ser el lugar donde se debe escenificar "el fin" del Gobierno de Pedro Sánchez.