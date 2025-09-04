El PSOE busca desmarcarse de los escándalos de prostitución con una ley abolicionista pese a que Sumar está en contra

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha prometido que "se dejará la piel" para que este otoño el Gobierno apruebe un proyecto de ley para abolir la prostitución. La ministra socialista ha admitido que es complicado porque no está en el acuerdo de investidura con Sumar. "No quiero engañaros, no quiero generar falsas expectativas", ha terciado en un foro feminista del PSOE

Lo que parece descartado es una iniciativa parlamentaria por parte del grupo parlamentario socialista. "Una tercera proposición de ley no sería un buen comienzo. Quiero que sea un proyecto de ley del Gobierno", ha afirmado Redondo recordando que los anteriores intentos naufragaron.

En la norma también se regularán plataformas de contenidos como Onlyfans porque son "blanqueamiento de la prostitución" según ha dicho Milena Herrera, diputada en el Congreso y portavoz de Violencia de Género. "Las mujeres son el 97% de las creadoras de contenido y pierden de por vida los derechos de las imágenes que suben", ha terciado.

Casi a la par, llegará otra ley de trata con "perspectiva victimocéntrica" que sí cuenta con el respaldo de Sumar y que se incluirá al pacto de Estado contra la violencia de género.9

La tramitación llega cuando todavía resuenan los audios del exministro José Luis Ábalos con Koldo García repartiéndose prostitutas o las acusaciones de Feijóo a Sánchez por los negocios de su suegro. "Beneficiario a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución", aseguró el líder de la oposición.

Unos escándalos que no ha escondido la ministra. "Es el momento por las circunstancias por todo lo que hemos sufrido en el partido por casos vergonzantes", ha sentenciado a la vez que ha augurado que "vamos a tener que responder todas las semanas sobre casos de prostitución",



Las declaraciones de Redondo se han producido en unas jornadas de igualdad que el PSOE ha celebrado en Alcorcón para celebrar el inicio del curso político bajo el lema “adelante con el feminismo”.

Durante toda la mañana, la abolición de la prostitución ha planeado sobre todas las intervenciones. “A nadie le gustaría que su hermana o su hija ejerciera la prostitución”, ha afirmado la vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien ha recalcado que “lo que no queremos para sí, no es para los demás”.

Más directa ,ha sido la secretaria de igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, quien se ha dirigido al PP para preguntarles “si están en contra de esos puteros que paren en las rotondas de las carreteras”. "Que tengan el valor de decir que están a favor de los puteros", ha reiterado.

La valenciana ha augurado que “vamos a sacar adelante la ley abolicionista” y ha pedido “responsabilidad” a “todos los partidos”, consciente de las diferencias incluso dentro de sus socios con respecto a esta materia.

Entre las feministas del PSOE, la mayor urgencia es la abolición de la prostitución. Una primera parada pero no la última ya que prometen que, más tarde, se centrarán en la prohibición de “los vientres de alquiler”, como ha asegurado la anfitriona Candelaria Testa, regidora de Alcorcón, quien ha sacado pecho por unas ordenanzas municipales que multan a proxenetas, beneficiarios y clientes.

Con este foro, las mujeres del PSOE se ha reivindicado como uno de los principales activos, recordando que en el Gobierno de Sánchez hay más ministras que ministros. “Somos listas, tenemos neuronas, talento, queremos mandar”, ha asegurado la vicepresidenta Montero.

En esa línea, la nueva secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, ha reivindicado su carrera desde que, con 26 años, fue nombrada concejal de urbanismo. “Cuando llegué me tuve que ganar la confianza de esos constructores que decían: esa niña qué sabrá de urbanismo”, ha asegurado.

Torró ha criticado “la avalancha de esa fachosfera” con mensajes que tuvo que leer cuando le nombraron secretaria de organización este mismo verano. “Desde la putita del presidente a ésta se van a comer en dos días”, ha lamentado.

En primera fila, estaba el que fuera adjunto a la secretaría de organización con Santos Cerdán, el diputado Juanfran Serrano, que, desde este mes de julio, ocupa la secretaría de Política Municipal del PSOE.