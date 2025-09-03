Feijoo se ausenta por primera vez de la apertura del año judicial con el Rey tras los ataques de Sánchez a los jueces

Alberto Núñez Feijóo no asistirá este viernes a la apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo. Por primera vez desde que asumió la presidencia del Partido Popular, el líder popular no acudirá a esta cita con el Rey y con el Poder Judicial.

El motivo oficial ,según fuentes del PP, es "un compromiso previo" con la Comunidad de Madrid, donde acompañará a Isabel Díaz Ayuso en la inauguración del curso político regional.

Sin embargo, la ausencia no es casual. Coincide con la presencia en el solemne acto del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por un delito de revelación de secretos y cuestionado por el propio Consejo General del Poder Judicial por desviación de poder.

En el PP consideran "improcedente" que Felipe VI tenga que compartir escenario institucional con un alto cargo en tal situación judicial.

La dirección popular remarca que Feijóo mantiene "el mayor respeto tanto hacia la Justicia como hacia la Corona". Su ausencia, alegan las citadas fuentes, no significa distanciamiento, sino la coincidencia en la agenda y la dificultad añadida de compartir acto con una figura que debería haber dimitido, según apuntan en la cúpula del PP.

El gesto se enmarca en un momento de máxima tensión entre el Gobierno y el poder judicial. El pasado lunes, Pedro Sánchez ha acusado a jueces y tribunales de "hacer política" y perseguir a ciudadanos por sus ideas, o por su relación personal con él, cuestionando imputaciones dictadas por el Tribunal Supremo al fiscal, Álvaro García Ortiz; el TSJ de Extremadura, a su hermano, David Sánchez; o la Audiencia Provincial de Madrid, por su esposa, Begoña Gómez.

Este mismo miércoles, Sánchez repetía estos argumentos en una entrevista concedida a The Guardian, un periódico inglés, con motivo de su visita oficial a Londres, para entrevistarse con el primer ministro, Keir Starmer.

Los populares consideran que el Ejecutivo "ha dinamitado la confianza institucional en el sistema judicial". Señalan como ejemplo la amnistía a procesados como Carles Puigdemont, los indultos a dirigentes independentistas y la revisión de sentencias que afectaron a históricos dirigentes socialistas como Manuel Chaves o José Antonio Griñán.

En Génova subrayan que el precedente de este viernes no equivale a "una ruptura" con la tradición, pero sí a una advertencia política. Denuncian que es el propio presidente del Gobierno quien somete al Rey a una tensión institucional innecesaria al mantener en su puesto a un fiscal general procesado.

Mientras tanto, Feijóo centrará su mensaje en Madrid en la defensa de la autonomía y en el inicio del curso político, con un ojo puesto en la situación judicial y otro en el desgaste del Ejecutivo. Para el PP, el dato es claro: por primera vez, el jefe de la oposición renuncia a la solemne apertura del Año Judicial en señal de rechazo al deterioro institucional del Gobierno de Sánchez.