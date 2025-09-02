La propuesta de Feijóo de ir a elecciones tras dos prórrogas del Presupuesto exige reformar tres artículos de la Constitución

La propuesta de Alberto Núñez Feijóo de "disolver automáticamente las Cortes y convocar elecciones" si un Gobierno prorroga dos veces los Presupuestos pretende marcar la agenda política nacional. Pero, según los expertos juristas consultados por EL ESPAÑOL, este proyecto exige la reforma de tres artículos clave de la Constitución Española: el 101, el 115 y el 134.

Feijóo anunció públicamente esta iniciativa este lunes en Aranjuez, tras la sesión matinal de una jornada completa de trabajo con su Comité de Dirección en el inicio del curso político. Prometió que su formación elaborará una batería de propuestas legales "para asegurar una limpieza total" y regenerar la democracia "tras el sanchismo".

Esta medida estrella persigue que la falta de Presupuestos en dos ejercicios dentro de una misma legislatura lleve "automáticamente" a nuevas elecciones generales.

"Es buena idea"

"Parece una buena idea llevar al ordenamiento jurídico lo que es una costumbre de las democracias parlamentarias... que se está perdiendo", apunta Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho constitucional. Más aún, teniendo en cuenta que en el caso actual "las cuentas públicas no son ni siquiera de esta legislatura, sino de la anterior".

De este modo, el diagnóstico de los juristas es contundente. "Sin reforma constitucional, parece inviable", explica a este diario otro especialista, señalando el artículo 101 como punto de partida.

Este precepto establece los casos en los que el Gobierno cesa: "Tras elecciones generales, por pérdida de la confianza parlamentaria prevista en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su presidente".

Introducir una nueva causa automática de cese, como la planteada por el PP, sólo podría hacerse modificando este artículo fundamental... aunque la idea de Feijóo va más allá y habla de disolución de las Cámaras.

Por eso, el recorrido constitucional es complejo. Y nos llevaría al artículo 115 de la Carta Magna otorga la potestad de disolver las Cámaras sólo al presidente del Gobierno que, "tras deliberar con el Consejo de Ministros", puede proponer la disolución bajo "responsabilidad exclusiva".

El decreto de disolución lo firma el Rey, y debe fijar la fecha de elecciones. Hay una única excepción: en un fallido proceso de investidura, "si transcurridos dos meses nadie obtiene la confianza del Congreso".

En ese caso, el Rey disuelve ambas Cámaras y convoca elecciones con refrendo del presidente del Congreso.

Por ello, según otro experto constitucional, la iniciativa de Feijóo obligaría a reformar estos puntos, añadiendo el supuesto de la doble prórroga presupuestaria como causa de disolución.

El tercer artículo que debería modificarse, señala el análisis jurídico, es el apartado 134, dedicado expresamente al régimen de los Presupuestos Generales del Estado.

La Constitución es prolija en este punto: atribuye al Gobierno la función de elaborarlos y a las Cortes Generales su "examen, enmienda y aprobación". Así, establece un "carácter anual", que incluye "todos los gastos e ingresos" y prevé la presentación "al menos tres meses antes de la expiración del ejercicio en curso".

Un artículo tan prolijo "demuestra el peso que el constituyente" le quiso dar a esta ley, añade este experto. Y como el supuesto de adelanto electoral tras dos prórrogas "afecta estructuralmente al funcionamiento previsto", añade Ruiz Robledo, "este artículo debería reflejar esta nueva especificación", que trasladaría la excepcionalidad normativa al núcleo del sistema político español.

Eso sí, añade este especialista que la reforma "debería aplicarse también a las Comunidades Autónomas", donde algunos gobiernos del PP están operando con cuentas prorrogadas, "ante la falta de apoyo de Vox".

Primeros 100 días

Fuentes del PP subrayan la trascendencia de acometer esta triple reforma dentro del "plan de regeneración democrática" y la prometida "limpieza del sanchismo" prevista por Feijóo para sus primeros 100 días de Gobierno.

Según su análisis, limitar la prórroga presupuestaria y asociarla a la obligación de someterse de nuevo a las urnas fortalece el control parlamentario y la transparencia. El actual diseño constitucional "no previó" un presidente como Sánchez, sostienen, y permite prácticas que debilitan la democracia al romper el vínculo entre el Gobierno y la confianza de la Cámara.

La importancia estratégica de esta reforma sube de nivel tras la encuesta de intención de voto publicada este lunes por EL ESPAÑOL. Para modificar la Constitución, el artículo 167.1 exige la aprobación por tres quintos de cada una de las Cámaras; esto implica reunir el apoyo de 210 diputados en el Congreso.

Los datos de la encuesta de SocioMétrica apuntan a esta posibilidad: los 150 diputados atribuidos al PP, sumados a los 53 de Vox y a los de UPN y Coalición Canaria, colocan al bloque de Feijóo a las puertas de tener la mayoría suficiente. La ventana para emprender el cambio constitucional nunca ha estado tan cerca para la oposición conservadora.

El PP insiste en que "en cualquier democracia europea, la no aprobación de un presupuesto implica la pérdida de confianza del Gobierno, por convención o por ley", como ocurrió recientemente en la Alemania de Olaf Scholz y puede ocurrir en la Francia de François Bayrou.

Ejemplos de la UE

La propuesta de Feijóo, inspirada tanto en la práctica política europea como en ejemplos normativos extranjeros, busca incorporar a España mecanismos similares.

Portugal contempla la dimisión del Ejecutivo si el Parlamento rechaza su programa, y la mayor expresión de rechazo es la negativa a aprobar los presupuestos. Estonia prevé elecciones extraordinarias si el presupuesto nacional no se aprueba en dos meses desde el inicio del año fiscal.

Además, en Grecia, la no aprobación de los presupuestos se interpreta políticamente como una cuestión de confianza, aunque no esté expresamente detallado en su Constitución; en 1985, este principio desembocó en la caída del Gobierno. Y en Rumanía, si el Parlamento rechaza la ley fiscal, el Gobierno debe dimitir.

Feijóo reconoce que su apuesta requiere consolidar una mayoría parlamentaria robusta. En conversación informal con periodistas, admite que los sondeos conocidos este lunes dotan al PP y a Vox de una base similar a la obtenida en 2019, pero "el crecimiento de Vox no debilita la opción de cambio, porque juntos obtendrían más escaños que todos los partidos del bloque de investidura de Pedro Sánchez".

Sin embargo, insiste en que su objetivo sigue siendo superar el umbral de los 150 escaños y liderar una mayoría "suficiente para impulsar un cambio profundo".