El giro de Illa con Puigdemont: del "ni amnistía ni nada de eso" a su cita en la 'embajada' de Cataluña en Bruselas

Con su reunión con Puigdemont de este martes en Bruselas, Salvador Illa culmina su particular "cambio de opinión" sobre el líder de Junts y su amnistía que la hemeroteca revela sin contemplaciones.

Durante un acto del PSC en noviembre del 2022, Illa dijo ante el auditorio: "Ni amnistía ni nada de eso. Lo repito para que quede claro, ni amnistía ni nada de eso".

No fue la primera vez que se oponía a la medida de gracia. Un año antes, en el congreso del PSC, declaró que "ni Cataluña será independiente, ni habrá amnistía ni referéndum de autodeterminación".

El punto de inflexión en el discurso del actual presidente de la Generalitat comenzó a evidenciarse a partir del pasado mes de mayo, nueve meses después de su investidura.

En una entrevista en La 2 mostró entonces su predisposición al diálogo con el prófugo a la vez que expresaba su "máximo respeto a la condición de Puigdemont".

Ya como candidato favorito para las elecciones catalanas de mayo de 2024, Illa transformó radicalmente su discurso, hasta el punto de calificar la amnistía como "un hito para devolver a la política lo que nunca debió salir de ella".

Tras el aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía en junio de este año, el dirigente socialista celebró la decisión desde el Palau de la Generalitat manifestando que "desde su aprobación, las cosas van mejor en Cataluña".

Y ahora, en una entrevista en Rac1 previa a su viaje a Bruselas, el president catalán justificaba la reunión como una necesidad democrática donde el "diálogo" es el "motor".

"Me habría gustado poder reunirme con Puigdemont hace meses y en el Palau de la Generalitat, no en Bruselas", dijo este lunes.

Lejos quedan las críticas que lanzó a Quim Torra en junio de 2018 cuando, como presidente de la Generalitat, viajó a Berlín para reunirse con Puigdemont en condiciones muy similares a las de este martes en Bruselas.

Illa fue categórico entonces: "El señor Torra comienza el curso político yendo a visitar a Puigdemont, y por tanto poniéndose a sus órdenes. Eso no es lo que que le conviene a Cataluña".

También criticó a Torra por "ir a pedir y a recibir instrucciones" de "una persona que ha huido de Cataluña" y ridiculizó la dependencia del Gobierno catalán respecto de Puigdemont, asegurando que parecía más "una comisión mixta entre Junts y ERC pendiente de los deseos de Puigdemont".

Los Presupuestos

Este lunes, fuentes del Gobierno informaban a EL ESPAÑOL de que, en Moncloa, la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont es vista como un paso muy importante para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026 y, por tanto, para el futuro de la legislatura de Pedro Sánchez.

Incluso no descartan una próxima reunión entre Sánchez y Puigdemont en el extranjero para cerrar las cuentas

La cita en Bruselas de Illa y Puigdemont está prevista este martes a las 16:15 horas en la delegación que la Generalitat tiene en Bruselas, justo en el día en el que el Consejo de Ministros aprobará la condonación de la deuda autonómica que afecta especialmente a Cataluña.

El Gobierno entiende que esta reunión en la embajada de Cataluña debe abrir la puerta a la negociación sobre los Presupuestos que Junts condiciona al cumplimiento de la llamada "amnistía política" que Puigdemont reclama para sí mismo.