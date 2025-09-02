Borja Sémper regresa un día al trabajo con gorra tras anunciar que tiene cáncer y dice: "Un comienzo de curso especial"

Borja Sémper regresa al trabajo con gorra tras anunciar que tiene cáncer: "Un comienzo de curso especial" Carlos Luján Europa Press

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, reapareció este lunes en la reunión del Comité de Dirección de su partido en pleno tratamiento del cáncer que padece.

Sémper anunció el pasado mes de julio que le habían detectado un tumor cancerígeno y que tendría que someterse a un "tratamiento exigente" que le obligaría a reducir su presencia pública.

Mes y medio más tarde de hacer pública su enfermedad, el también vicesecretario de Cultura se desplazó hasta Aranjuez para asistir a la reunión de la cúpula del PP a la que acudió con una gorra de un equipo estadounidense de béisbol.

"Un comienzo de curso especial. Reencontrarse con compañeros, con los periodistas a los veía todos los lunes…. Cuando parece que nada importa, cuando todo parece relativo, centrarnos en lo importante es cada vez más necesario", ha escrito este martes el político en su cuenta de X haciendo referencia a la reunión del Comité de Dirección del PP.

En su mensaje también ha dejado un mensaje de agradecimiento a Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares: "Gracias por tanto jefe".

El propio Feijóo, ha querido dedicar unas palabras de ánimo hacia su vicesecretario: "Tenerte ayer con nosotros sí que fue especial. Un abrazo, Borja.", ha escrito en la misma red social.

Actualmente el portavoz del Partido Popular se encuentra centrado en su recuperación, pero no quiso perderse la reunión de su partido tras la que se anunció que el PP estudia una propuesta jurídica para implementar "elecciones automáticas" cada vez que un Gobierno prorrogue de manera consecutiva dos veces los Presupuestos Generales del Estado.

Antes de la reunión de este martes, la última aparición pública de Borja Sémper fue el pasado 22 de julio en el Congreso de los Diputados. El dirigente popular, que tenía la opción de emitir su voto de forma telemática, prefirió acudir en persona al Hemiciclo.

Sentado en su escaño, con el pelo ya más corto y mascarilla FFP2, Sémper hizo su actividad parlamentaria con normalidad.