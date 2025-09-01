Moncloa cree que la foto de Illa con Puigdemont allana los Presupuestos y no descarta otra con Sánchez para cerrarlos

El Gobierno considera que la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont es un paso muy importante para la aprobación de los Presupuestos del Estado de 2026 y, por tanto, para el futuro de la legislatura.

La cita se producirá este martes a las 16:15 horas en la delegación que la Generalitat de Cataluña tiene en Bruselas.

Esa reunión del presidente de la Generalitat y el líder de Junts ha sido coordinada y trabajada con Moncloa, que considera ese paso imprescindible pero no decisivo, según fuentes del Gobierno.

No es casual que la reunión coincida justo en el día en el que se aprobará en el Consejo de Ministros la condonación de la deuda autonómica que afecta especialmente a Cataluña.

Puigdemont había reclamado desde hace tiempo lo que llama la "amnistía política". Es decir, que sea considerado como interlocutor y líder normalizado, aunque no haya tenido aún la amnistía judicial, en aplicación de la ley.

Su exigencia incluía la posibilidad de reunión con el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sin embargo, el Gobierno retrasó este paso por entender que tendría que ser a cambio de algo importante.

Como opción intermedia, se ofreció la posibilidad de que fuera Illa quien diera ese paso, aunque el actual presidente de la Generalitat era reacio.

Ahora, el Gobierno entiende que la reunión de este martes debe servir para abrir la puerta a iniciar la negociación sobre los Presupuestos que Junts condiciona al cumplimiento de compromisos previos.

A su vez, fuentes del Gobierno no descartan que haya próximos pasos, como una reunión de Sánchez y Puigdemont, siempre que fuera para certificar un acuerdo sobre las cuentas del Estado.

No tendría sentido, dicen las fuentes, que Sánchez diera ese delicado paso sin tener garantizado el acuerdo y, por tanto, la posibilidad cierta de que se aprueben los Presupuestos.

Las cuentas catalanas

Illa tiene también pendiente aprobar las cuentas de la Generalitat, pero prefiere la opción de sacarlas adelante con ERC y los Comunes.

El Gobierno tiene aún pendiente aprobar y llevar al Congreso el techo de gasto y los objetivos de déficit. Para aprobar esto último en la Cámara Baja necesita el voto de Junts, que ya rechazó e impidió su aprobación hace un año.

La reunión de Illa y Puigdemont puede facilitar pasos como ese.

Tras el encarcelamiento de Santos Cerdán, el principal interlocutor con Puigdemont es el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que trabaja precisamente para que puedan aprobarse los Presupuestos, dando continuidad a la legislatura.

Está pendiente la resolución del Tribunal Constitucional para que se le pueda aplicar la amnistía judicial a Puigdemont. El Gobierno espera que esa decisión pueda conocerse en otoño, lo que permitiría que Puigdemont pudiera volver a España sin causas pendientes.