Feijóo: 'Sánchez sólo se ha hecho cargo de 15 menas de los 1.000 que le ordenó el TS, pero quiere que las CCAA asuman 3.000"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado este domingo que Pedro Sánchez quiera que las comunidades autónomas se hagan cargo de 3.000 menores inmigrantes procedentes de Canarias, cuando el Gobierno sólo ha sido capaz de acoger a 15 de los 1.000 menores demandantes de asilo que le ordenó el Supremo.

A instancias del Gobierno canario, el Tribunal Supremo dictó el pasado mes de marzo un auto de medidas cautelares, en el que daba al Gobierno un plazo de 10 días para hacerse cargo del millar de menores inmigrantes demandantes de asilo que se encuentran en las Islas.

Casi cinco meses después, el Gobierno sólo ha logrado trasladar a la Península a un reducido número de estos menores, entre 15 y 30.

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, advirtió este miércoles de que si algún gobierno regional se niega a acoger a los menores inmigrantes procedentes de Canarias, "intervendrán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

Feijóo ha replicado hoy que lo que debe hacer Pedro Sánchez es enviar a las FCSE a proteger las fronteras y garantizar la seguridad de los españoles, en lugar de utilizar estos cuerpos para amenazar a los presidentes autonómicos.

Durante el acto de apertura del curso político celebrado en Cercedo-Cotobade (Pontevedra), Feijóo ha prometido este domingo sacar a España del "bucle de incompetencia e indecencia" en la que quiere sumirla el Gobierno de Pedro Sánchez.

El líder del PP ha garantizado que, a diferencia de Pedro Sánchez, se hará responsable de los problemas que ocurran en el país, independientemente de la región a la que afecten.

"El presidente del Gobierno de España se debe a cualquier territorio y ciudadano español, es su obligación, su compromiso y su deber", ha indicado el líder del PP, "ya está bien de que, ante cualquier desgracia, el Gobierno central se ponga de perfil, la culpa siempre es de otros, la responsabilidad siempre es de otros, las soluciones las tienen que buscar otros".

Feijóo se ha referido así a los incendios forestales que este mes de agosto han calcinado más de 300.000 hectáreas, y que han afectado especialmente a Castilla y León, Galicia, Extremadura y Asturias.

El líder de la oposición ha recordado que los recursos del Estado no están para que tengan que "mendigarlos" las comunidades autónomas, sino para "ponerlos a disposición de sus propietarios, que son los españoles".

En el acto celebrado este domingo en Cercedo-Cotobade (Pontevedra), Feijóo ha estado acompañado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y el secretario general del PP, Miguel Tellado, entre otros dirigentes del partido.

