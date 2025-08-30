El presidente de TVE justifica a Sarah Santaolla: que insulte a 11 millones de votantes de PP y Vox "afianza la democracia"

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha mostrado este sábado su apoyo a la tertuliana Sarah Santaolalla y ha argumentado que sus insultos a 11 millones de votantes del PP y Vox son una muestra de "pluralidad" que "afianza la democracia".

Los populares pidieron el miércoles a RTVE que prescinda de esta tertuliana, después de que en el programa Mañaneros sostuviera que "hay que ser muy idiota o tener muy poca información para seguir creyéndote al Partido Popular o a Vox".

"En el sanchismo el insulto, la zafiedad y la mala educación son marca de la casa", protestó en las redes sociales el secretario general del PP, Miguel Tellado, "no vamos a consentir que sigan enfangado las instituciones que son de todos".

11 millones de personas que votamos al PP y a Vox hemos sido insultados en la televisión pública que se mantiene con nuestros impuestos. En el sanchismo el insulto, la zafiedad y la mala educación son marca de la casa, pero no vamos a consentir que sigan enfangado las… pic.twitter.com/iSn7xsMc0J — Miguel Tellado (@Mtelladof) August 27, 2025

Pero para el presidente de RTVE, el comentario de Sarah Santaolalla no constituye ninguna ofensa, sino una muestra del "debate plural" que se produce en la televisión pública y una opinión "incómoda" que enriquece la "democracia".

"En RTVE no sobra nadie", recalca José Pablo López, después de que el PP pidiera que la televisión pública prescinda de Sarah Santaolalla como tertuliana de los programas Mañaneros y Malas lenguas, por insultar a millones de españoles.

En un largo mensaje publicado este sábado en X, José Pablo López afirma que los "ataques" que están recibiendo RTVE y algunos de sus "profesionales y colaboradores" —dice en alusión a Santaolalla— se deben a que la televisión pública está rompiendo el "pensamiento único" y ganando cuotas de pantalla bajo su presidencia.

"Hay quienes sólo toleran los medios públicos mientras que no sean molestos", indica López, "pero la libertad de expresión cómoda no afianza la democracia, únicamente la anestesia frente a los bulos y desinformación de aquellos que sí quieren acabar con ella".

José Pablo López presenta así a la nueva TVE como un servicio público en la lucha contra los "bulos" y la "desinformación".

Sin embargo, como ha informado EL ESPAÑOL, en los últimos meses TVE ha premiado al director de El Plural, Chema Garrido, con una creciente presencia en sus programas informativos.

Entre otros bulos inventados por este periodista, Garrido ha sostenido que el juez Peinado oculta una parte de su patrimonio con dos DNI distintos y que un capitán de la UCO planeaba colocar "una bomba lapa en los bajos del coche" del presidente Pedro Sánchez.

Varios programas de la televisión pública que preside José Pablo López y tres ministros (la vicepresidenta María Jesús Montero, la ministra portavoz Pilar Alegría y el titular de Transformación Digital, Óscar López) se hicieron eco de bulo de la "bomba lapa", fabricado por el colaborador de TVE Chema Garrido.

En su mensaje de apoyo a Sarah Santaolalla, José Pablo López también argumenta que "la radio y la tele públicas son un dique frente al pensamiento único que ha creado su propio ecosistema informativo para reforzar ciertos discursos, generalmente autoritarios".

"Unos discursos", añade, "que criminalizan la discrepancia o que señalan a colectivos como feministas, LGTBi o inmigrantes. RTVE no puede negociar con el ataque a los Derechos Humanos más básicos, debe estar a la vanguardia de su defensa".



Pero bajo su presidencia, varios programas de TVE que combinan la información y el entretenimiento han acentuado su tendencia a emitir un "pensamiento único", en el que se descalifica sistemáticamente a la oposición y se hace una encendida defensa de toda decisión que toma el Gobierno.

José Pablo López concluye enviando un mensaje de aliento a Sarah Santaolalla y a otros colaboradores de RTVE, ante las críticas que están recibiendo: "Mi reconocimiento a los que cada día, con aciertos y errores, pero con buena voluntad, trabajan por una RTVE más autónoma y consciente de su papel central en nuestra democracia".

Gracias presidente @Josepablo_ls y gracias a @rtve por defender la libertad de expresión y el pluralismo. https://t.co/ThQQbeO9BK — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) August 30, 2025

A través de la misma red social, Sarah Santaolalla ha agradecido el apoyo del presidente de la corporación pública: "Gracias José Pablo López y gracias a RTVE por defender la libertad de expresión y el pluralismo".